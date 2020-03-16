Suculento

Rosbife ao azeite quente de alho e alecrim com batatas assadas

Receita da chef Sylvia Lis é super aromática, e ela sugere que o prato seja servido com um bom vinho tinto

Publicado em 16 de Março de 2020 às 19:17

Crédito: Ari Oliveira/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • Filé:
  • 1 "cabeça" de filé mignon já limpa
  • 1 a 2 colheres (sopa) de manteiga
  • Sal
  • Barbante
  • Azeite:
  • 500 ml de azeite
  • 8 dentes de alho graúdos com a casca
  • 1 ramo de alecrim fresco
  • Acompanhamento:
  • 3 batatas médias

MODO DE PREPARO:

Filé: polvilhe o filé com sal e reserve por dois minutos. Amarre com o barbante para modelar. Leve ao fogo uma frigideira grossa, esquente bem e acrescente uma colher de sopa de manteiga. Deixe que derreta e doure o filé de todos os lados. Retire do fogo, deixe esfriar e enrole, apertando bem, em filme plástico. Leve à geladeira por 3 horas, no mínimo.  
Azeite: soque cada dente de alho de forma a amassá-los levemente. Leve o azeite ao fogo baixo e acrescente os alhos. Pique o ramo de alecrim em pedaços pequenos e acrescente ao azeite. Deixe que os alhos dourem um pouco e que o azeite esteja aromatizado. 
Batatas assadas: corte as batatas em gomos com a casca. Coloque em um tabuleiro untado com azeite. Polvilhe com sal e regue com azeite. Leve ao forno e asse até que estejam macias e com a casca crocante. Retire do forno, polvilhe com páprica e sirva com rosbife. 
Montagem: corte os filés em fatias finas, arrume em um prato e regue com o azeite de alho e alecrim.

Rendimento:

Para 4 pessoas petiscarem

Complexidade:

Média

Receita da chef Sylvia Lis, do café, doceria e bistrô A Confeitaria.

