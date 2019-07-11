Rooftops chegam a Vitória para agitar os finais de tarde do capixaba

Tomar um drinque apreciando o pôr-do-sol, numa vista privilegiada e com todo o conforto para formar momentos inesquecíveis de descontração com os amigos. Para muitos, esse é o conceito de rooftop, para outros milhares é a famosa festa na cobertura ou "laje gourmetizada".

Independente da vibe que você assina ou espera, a tendência de capitais como São Paulo, Nova Iorque e Londres veio com tudo para Vitória neste mês de julho, quando duas casas abriram as portas nesta semana para a "novidade". A vista, a música e o serviço de drinques - tudo ao ar livre - são os grandes chamativos para estes empreendimentos.

Rooftop do Barlavento, na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Monique Janutt

Apesar da proximidade de ambos - um está na Praia de Camburi e o outro no coração da Praia do Canto -, as vistas são completamente diferentes. A primeira casa é o Barlavento. Localizado na Praia de Camburi, no antigo K1, o espaço reúne restaurante e loja conceitual, no primeiro andar, e um rooftop no segundo.

"Queríamos agradar diferentes tipos de públicos e dar a Vitória um presente, o que ela nunca teve antes. Nosso empreendimento dá um pontapé inicial para a revitalização da orla de Camburi para os capixabas e turistas", descreve o empresário Pedro Paulo Moysés, um dos sócios do Barlavento, que funcionará de sexta a domingo.

A arquitetura do local, que abriu na última terça-feira (9), já modificou o visual da praia e gerou curiosidade de muitos que frequentam o calçadão. "O Barlavento é um estabelecimento de arquitetura e atendimento com padrão internacional. Pensamos nisso tudo para valorizar Vitória fora do Estado e já está gerando uma repercussão grande e positiva", comenta Pedro.

Vista do Rooftop da Praia, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: MONIQUE JANUTT

Do outro lado do Canal de Camburi, está o Rooftop da Praia. Aberto no último fim de semana, ele fica no estacionamento suspenso do Shopping Point Plaza, no coração da Praia do Canto, e promete levar entretenimento do happy hour à pré-balada. Como está num local mais alto, ele tem a vista "aérea" da praia, além de contemplar o Canal de Camburi.

"Nossa ideia não é abrir todo fim de semana. A ideia é abrir a cada 15 dias, numa média, variando de acordo com as atrações que vamos ter. Até mesmo para não ficar batido, vamos abrir quinzenalmente", explica Márcio Ribeiro, um dos sócios do empreendimento.

O Rooftop da praia também funcionará de sexta a domingo, nos finais de semana em que abrir as portas. Segundo o empresário, a programação será anunciada sempre em suas redes sociais.

ENTRADA

Em ambas as casas, os valores de entrada não são fixos. De acordo com os empresários, ele vai variar de acordo com a atração que se apresentará no espaço. Por sinal, a música eletrônica é o carro chefe dos rooftops, que ainda abrem espaço para bandas e atrações ao vivo - bandas locais e até nacionais.

"Temos foco em música eletrônica comercial, house e deep house. Temos um DJ residente e vamos ter atrações convidadas", destaca Pedro.

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DRINKS E COMIDA

Além da vista, o serviço de bar e restaurante também se destaca em ambos empreendimentos. No Barlavento, Pedro apostou em cardápios assinados por bartenders e chefs de renome. "O cardápio do restaurante - que funciona na parte debaixo do rooftop - é assinado pela Cinthia Paixão e Thiago Correia e voltado para frutos do mar, mas com algumas referências espanholas. Ele conta com entradas, pratos principais, sanduíches, crepiocas, petiscos e sobremesas", explica Pedro.

No Rooftop da Praia, a culinária é japonesa. Segundo Márcio, a ideia é para facilitar a logística já que o espaço disponível para instalação da cozinha é restrito. Mas a carta de drinques é extensa, na linha de bebidas tradicionais com gim e vodca, com preços que partem de R$ 20.

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Enquanto isso, o Barlavento apostou em drinques assinados. O carro chefe fica por conta de um à base de cacau. "Muitos deles (drinques) remetem ao capixabismo. Um dos principais é o Cacaupixaba, que leva cacau e é servido dentro da fruta", descreve Pedro.

Portanto, se você quiser reunir amigos num fim de tarde com uma bela vista, pode escolher um dos estabelecimentos e desfrutar do conceito que já está dando o que falar na cidade.

SERVIÇO

ROOFTOP DA PRAIA

Onde: No estacionamento do Shopping The Point Plaza - R. Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória

Funcionamento: a casa abre quinzenalmente, às sextas, sábados e domingos, das 17h à 1h.

Entrada: Depende da atração do dia

BARLAVENTO

Onde: Quiosque K1 da Praia de Camburi - Av. Dante Michelini, 73, Jardim da Penha, Vitória

Funcionamento: de sexta a domingo

Rooftop: sexta-feira, às 18h; sábado e domingo, a partir das 16h

Restaurante e Loja: terça a sexta, a partir das 18h; sábados e domingos, a partir das 10h