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Sorteio

Prefeitura abre inscrições para quem quer ter food truck em Vitória

Apenas pessoas jurídicas podem fazer inscrição

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 19:01
Prefeitura abre inscrições para quem quer ter food truck em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/PMV
A Prefeitura de Vitória publicou, nesta segunda-feira (7), edital de convocação para os interessados em trabalhar com a comercialização de alimentos em veículos automotores em vias públicas - os food trucks. A inscrição já está aberta e vai até o dia 18, das 12h às 18h, no Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (Ciac), na Enseada do Suá. 
De acordo com a prefeitura, apenas pessoas jurídicas podem fazer inscrição para exercerem a atividade no município e receber, assim, o Alvará de Permissão de Uso. É vedada a inscrição de pessoas jurídicas que tenham em seu quadro societário ocupantes de cargos ou empregos na administração direta ou indireta do município.
"O edital foi construído com a participação de diversas secretarias municipais e de representantes da sociedade civil com interesse no tema, atendendo ao objetivo de implementar medidas de fomento à formalização da atividade econômica, fundamentada no atendimento aos princípios básicos da legalidade, defesa do interesse público, impessoalidade e isonomia", disse o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling.
ATUAÇÃO
Quem conseguir a permissão vai poder atuar das 7h às 15h e das 16h à 00h. O food truck não pode funcionar em dois períodos no mesmo dia e o veículo tera que funcionar, no mínimo, por quatro horas seguidas. 
Os pontos foram definidos pela prefeitura por meio da portaria conjunta 004/2017, sendo permitida apenas uma inscrição por Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Conheça os locais e números de vagas disponíveis.
SORTEIO
A escolha do local, vaga e ponto dos food trucks - categorias A e B - será feito por sorteio público, que vai acontecer no dia 25 de maio, às 14h, no auditório do Ciac.
Somente participará do sorteio o solicitante que tiver inspecionado o equipamento que será usado nas instalações. Veículos já inspecionados e aprovados em momentos anteriores a este edital estão isentos de uma nova vistoria.

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