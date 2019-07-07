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GASTRONOMIA

Petiscos do Regina Maris e Smash Beer vencem o Roda de Boteco 2019

Costelete do Paulão e Raquetada no Joelho agradaram o paladar do capixaba e venceram a votação popular
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

06 jul 2019 às 23:31

Publicado em 06 de Julho de 2019 às 23:31

Costelete do Paulão, do Regina Maris, venceu o Roda de Boteco 2019 na categoria Bar Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos
Após 30 dias de "maratoma", a escolha foi feita e o capixaba elegeu os seus petiscos favoritos em 2019. O Costelete do Paulão, do Regina Maris, em Itapoã, Vila Velha, e a Raquetada no Joelho, do Smash Beer, em Jardim Camburi, Vitória, foram os vencedores do Roda de Boteco deste ano, nas categorias Bar e Boteco, respectivamente.
> Relembre ganhadores e receitas de todas as edições do Roda de Boteco
O primeiro é um capeletti de inhame com cozido de costela bovina, enquanto o segundo é um joelho de porco defumado com batatinha, calabresa, repolho refogado, farofa de soja e geleia de pimenta. Deu água na boca? Então segura a saliva que vêm mais.
Raquetada no Joelho, do SMASH BEER, venceu o Roda de Boteco 2019 na categoria Boteco Crédito: Bruno Coelho/Ecos Eventos
Neste ano, o "Roda" realizou o primeiro concurso de caipirinha e a vencedora foi a Caipirinha de Banana, da Espetaria e Petiscaria do Gugu. Outra novidade deste ano foi a categoria "Aqui tem Indicação Geográfica", onde os estabelecimentos participantes do Roda de Boteco foram provocados a criar petiscos utilizando os produtos do Espírito Santo que buscam ou possuem o selo de Identificação Geográfica (IG). Quem saiu vencedor foi novamente o Regina Maris, que usou a pimenta rosa e o inhame, da Região do Norte do Espírito Santo.
> Bares de Vila Velha levam quase todos prêmios do Roda de Boteco 2018
GARÇOM
A noite também foi de animação para Júnior Carlos, Bar do Z, que venceu o prêmio de Melhor Garçom. Além do título, ele embolsou R$ 1 mil. Gilson Coelho, do Petisco das Meninas, e Gilson Rodrigues, do Regina Maris, ficaram em segundo e terceiro lugar, ganhando a premiação de R$ 750 e R$ 500, respectivamente.
06/07/2019 - Imagem aérea do Botecão 2019 no primeiro dia, durante o show de Mumuzinho. Evento aconteceu na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O anúncio foi feito durante a festa de encerramento, que contou com show de Alcione. Cada categoria, exceto a caipirinha, tiveram três primeiros lugares. Confira abaixo a lista completa de vencedores.
> "Brumar" vira prato para o Roda de Boteco
Vencedores Roda de Boteco 2019:
Categoria Bar
1º lugar – Regina Mares
2º lugar – Ceará
3º lugar - Petisco das Meninas
Categoria Boteco
1º lugar – Smash Beer
2º lugar – Petiscaria do Jojo
3º lugar – Gostinho Mineiro o Rei do Tira Gosto
Categoria Atendimento _ garçom
1º lugar – Júnior Carlos, Bar do Z
2º lugar – Gilson Coelho, Petisco das Meninas
3º lugar – Gilson Rodrigues, Regina Mares
Categoria Melhor Caipirinha
1º lugar – Caipirinha de Banana, Espetaria e Petiscaria do Gugu
Categoria "Aqui tem Indicação Geográfica" - IG
1º lugar – Regina Mares

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