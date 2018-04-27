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GASTRONOMIA

Oficinas gratuitas de culinária para as crianças no ES

Serão três dias de aulas com diferentes temas para os pequenos aprenderem e se divertirem

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 18:04
Crianças aprendem a fazer chocolate para a Páscoa na primeira oficina culinária da Picnic Crédito: Divulgação/Criar Comunicação
Já pensou que você pode ter um pequeno chef em casa? Que tal colocar as crianças para aprender, brincando, a cozinhar guloseimas que elas adoram? Nos dias 5 e 19 de maio e 2 de junho, sempre às 10h, serão realizadas oficinas de gastronomia para pequenos totalmente de graça.
"A primeira oficina será a de cupcake no dia 05 de maio; a segunda de pizza no dia 19 de maio e a terceira de biscoitos no dia 02 de junho", explica Guillaume Pfaus, proprietário da Picnic Chocolates, local onde serão realizadas as oficinas.
A intenção da casa de chocolates e restaurante, que fica localizada em Marechal Floriano, é promover o entretenimento entre os frequentadores e crianças do local. "Como na Páscoa tivemos uma boa interação com os visitantes e comunidade local, estaremos programando atividades que agreguem saber às crianças e proporcionem uma interação entre a família que nos dignifica", completa Pfaus, relembrando a primeira edição das oficinas, realizada na Páscoa, com o chocolate como tema.
As oficinas são gratuitas e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo celular (27) 99742 0869.
SERVIÇO
Oficinas Gratuitas Kids
Quando: 05/05 (Cupcake), 19/05 (Pizza) e 02/06 (Biscoitos)
Horário: 10 horas
Inscrições: são gratuitas e feitas pelo telefone (27) 99742 0869
Local: Picnic Chocolates - BR 262, KM 42,6, Marechal Floriano
 

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