Marca lança paçoca de maçã verde, pamonha, morango e tutti-frutti

Marca Paçoquita lança paçoca de maçã verde, pamonha, morango e tutti-frutti Crédito: Paçoquita/Divulgação

doce de amendoim e sucesso no paladar brasileiro ganhou novas cores e sabores, para curiosidade e incômodo dos fãs. A Paçoquita lançou a linha "Pirô", que apresenta o doce nos sabores pamonha, maracujá, morango, maçã verde e tutti-frutti. O tradicionale sucesso no paladar brasileiro ganhou novas cores e sabores, para curiosidade e incômodo dos fãs. A Paçoquita lançou a linha, que apresenta o doce nos sabores

gourmetização e desfiguração da paçoca. Ao mesmo tempo, teve gente que manifestou curiosidade por experimentar a guloseima inusitada. A novidade chamou a atenção e logo surgiram comentários no Twitter reclamando da quebra da tradição,e desfiguração da. Ao mesmo tempo, teve gente que manifestou curiosidade por experimentar a guloseima inusitada.

De acordo com a Santa Helena, empresa fabricante da Paçoquita, a intenção do produto é provocar o paladar dos consumidores. Para isso, a novidade oferece experiências sensoriais: o sabor morango estoura na boca, e o de tutti-frutti pinta a língua.

"A marca é tradicional no portfólio da Santa Helena, no entanto, as inovações são bem-vindas e a proposta atual tem tudo para surpreender os amantes de Paçoquita", afirma Daniela Zanin, gerente de inovação da companhia.

O pote da Paçoquita Pirô tem uma tampa que se transforma em roleta e contém 10 unidades do produto. O preço sugerido é R$ 12,90.