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Paçoca exótica

Marca lança paçoca de maçã verde, pamonha, morango e tutti-frutti

Na web, internautas reclamam de gourmetização da paçoca

Publicado em 

24 mai 2019 às 11:28

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 11:28

Marca Paçoquita lança paçoca de maçã verde, pamonha, morango e tutti-frutti Crédito: Paçoquita/Divulgação
O tradicional doce de amendoim e sucesso no paladar brasileiro ganhou novas cores e sabores, para curiosidade e incômodo dos fãs. A Paçoquita lançou a linha "Pirô", que apresenta o doce nos sabores pamonha, maracujá, morango, maçã verde e tutti-frutti.
A novidade chamou a atenção e logo surgiram comentários no Twitter reclamando da quebra da tradição, gourmetização e desfiguração da paçoca. Ao mesmo tempo, teve gente que manifestou curiosidade por experimentar a guloseima inusitada.
> Anvisa proíbe venda de paçoca por alto teor de substância cancerígena
De acordo com a Santa Helena, empresa fabricante da Paçoquita, a intenção do produto é provocar o paladar dos consumidores. Para isso, a novidade oferece experiências sensoriais: o sabor morango estoura na boca, e o de tutti-frutti pinta a língua.
"A marca é tradicional no portfólio da Santa Helena, no entanto, as inovações são bem-vindas e a proposta atual tem tudo para surpreender os amantes de Paçoquita", afirma Daniela Zanin, gerente de inovação da companhia.
O pote da Paçoquita Pirô tem uma tampa que se transforma em roleta e contém 10 unidades do produto. O preço sugerido é R$ 12,90.
Especialmente para o período de festa junina, o sabor pamonha da nova linha terá uma edição especial, que deve chegar aos supermercado até o início de junho. O produto será vendido em embalagens de 300g com 20 unidades, com preço sugerido de R$ 14,79.

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