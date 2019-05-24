Marca lança paçoca de maçã verde, pamonha, morango e tutti-frutti

A novidade chamou a atenção e logo surgiram comentários no Twitter reclamando da quebra da tradição, gourmetização e desfiguração da paçoca. Ao mesmo tempo, teve gente que manifestou curiosidade por experimentar a guloseima inusitada.
De acordo com a Santa Helena, empresa fabricante da Paçoquita, a intenção do produto é provocar o paladar dos consumidores. Para isso, a novidade oferece experiências sensoriais: o sabor morango estoura na boca, e o de tutti-frutti pinta a língua.
"A marca é tradicional no portfólio da Santa Helena, no entanto, as inovações são bem-vindas e a proposta atual tem tudo para surpreender os amantes de Paçoquita", afirma Daniela Zanin, gerente de inovação da companhia.
O pote da Paçoquita Pirô tem uma tampa que se transforma em roleta e contém 10 unidades do produto. O preço sugerido é R$ 12,90.
Especialmente para o período de festa junina, o sabor pamonha da nova linha terá uma edição especial, que deve chegar aos supermercado até o início de junho. O produto será vendido em embalagens de 300g com 20 unidades, com preço sugerido de R$ 14,79.