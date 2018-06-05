Manguinhos realiza 1º Circuito da Moqueca no fim de semana

Foto da moqueca capixaba, a única escolhida da mais famosa iguaria do ES para constar no banco de imagens do Ministério do Turismo. Crédito: Marcelo Moryan

Têm determinados cheiros que ficam na nossa memória e, quando os sentimos, eles nos remetem a um lugar. Já aconteceu com você? Pois em Manguinhos, famoso balneário do Espírito Santo, os restaurantes querem fixar o perfume da moqueca capixaba. Ainda mais nos próximos dias 9 e 10 de junho. Na data, por lá, acontece o 1º Circuito da Moqueca Capixaba, com 13 restaurantes oferecendo de pastel a macarrão artesanal de moqueca, além - é claro! - do tradicional prato em versões com diferentes qualidade de peixes.

"ai ser um evento gastronômico e cultura" Elba Sanidei, presidente da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos - Cargo do Autor

Dona de um dos restaurantes participantes e presidente da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos, Elba Sanidei adianta que desde já os comerciantes estão animados para a data. "Há alguns anos ensaiamos fazer um festival assim e, desta vez, conseguimos apoio de vários donos de restaurantes", frisa.

Cada estabelecimento participante vai oferecer um menu degustação, com o seu próprio prato à base da moqueca, por R$ 20 por pessoa. Esse preço é fixo. Confira nove pratos participantes do circuito.

ARTE E CULTURA

"O circuito ainda conta com um veículo que vai parar de restaurante em restaurante. Nele, haverá um guia que vai contar a história de Manguinhos e sua relação com a moqueca", detalha Elba, que também pondera: "Vai ser um evento gastronômico e cultural. Os quintais de algumas casas e galerias também estarão abertos para visitações de exposições de arte".

Para Elba, o objetivo principal da grande festa, que brindará o prato mais icônico do Espírito Santo, é fazer com que mais pessoas visitem Manguinhos e tenham uma experiência única no Estado. "É um evento para família, para a pessoa sozinha, para quem quiser vir. Todos os restaurantes estão alinhados e compartilham da ideia de trabalhar muito com a recepção dos visitantes. É para as pessoas virem sem pressa, para aproveitarem um dia aqui", explica.

Segundo a presidente, a expectativa dos comerciantes é alta e até a surpreendeu. Por ser um evento inédito, ela pensou que algumas pessoas teriam medo de apostar na ideia. "Mas todo mundo gostou e está participando. Começou tímido o planejamento, justamente pelo fato de ninguém nunca ter feito algo parecido, mas o pessoal está achando tudo o máximo, todos quiseram participar", dispara.

RESTAURANTES PARTICIPANTES DO 1º CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA

Empório do caranguejo

Prato: Moqueca de Bacalhau + duas opções de acompanhamentos a escolha do cliente

Endereço: Av. Des. Cassiano Castelo, 750

Funcionamento: 6ª a domingo, das 11h às 16h

Informações: (27) 3245-5120

Lá de Casa

Prato: Arroz ao Perfume de Moqueca de Camarão

Funcionamento: Sábado e domingo, das 12h às 17h

Informações: (27) 99504-9002

Kuarahy Hostel

Prato: Escondidinho de Moqueca

Endereço: Av. Atapoã, 607

Informações: (27) 3243-8669 / (27) 99768-2812

Maria Mariana

Prato: Moqueca de Filé de Badejo + moqueca capixaba vegana

Endereço: Av. Atapoã, 638

Funcionamento: sexta-feira a domingo, das 9h30 às 17h

Informações: (27) 98826-2441 / (27) 3243-2441

Delicias da Vila

Prato:

Tagliarini artesanal ao molho de Moqueca

Endereço: Av. August Saint Hilaire, 20

Funcionamento: quinta, sexta e sábado, das 13h às 21h; domingo, das 10 às 20h

Informações: (27) 99978-0725

Restaurante Enseada

Prato: Garopa salgada com banana da terra

Endereço: Av. Atapoã

Funcionamento: todos os dias, das 11h às 00h

Informações: (27) 3243-1413

Espaço Enseada

Prato: Moqueca de Cação

Endereço: Av. Atapoã, 03

Funcionamento: sábado e domingo, das 9h às 17h

Informações: (27) 3243-1413

Garagem Gourmet

Prato: Pastel de vento de Moqueca ao vinagrete

Funcionamento: Sexta, sábado e domingo, das 12h às 22h (anexo ao Empório do Caranguejo)

Informações: (27) 99239-7022

Candeia

Prato: Moqueca do peixe do dia com bolinho de pargo e pirão de fruta pão

Endereço: Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 68

Funcionamento: terça a quinta, das 18 às 23h, e na sexta, até as 00h; sábado, de 11h às 00h, e domingo, das 11h às 23h

Informações: (27) 99814-6501

RM Espaço Gourmet

Prato: Moqueca de Siri com Camarão Grelhado

Endereço: R. Eng. Cecíliano Abel de Almeida, 38

Funcionamento: terças às sextas, das 18h às 22h ; sábado e domingo, das 11h às 22h

Informações: (27) 3245-4486 / (27) 99985-4025

Recanto das Estrelas

Prato: Moqueca de Robalo ao molho de camarão

Endereço: Av. Atapoã , 400

Funcionamento: todos os dias, das 9h às 17h

Informações: (27) 3243-4190 / (27) 99845-8025

Café com Arte

Prato: Caldo ao Sabor de Moqueca

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h

Endereço: Av. 8 de Setembro, 302

Informações: (27) 99960-7686

Pizzaria do Mestre

Prato: Pizza de moqueca de camarão

Endereço: R. Ocidente, 1

Funcionamento: sexta-feira a domingo, das 19h às 23h

Informações: (27) 99941-4441

OUTROS ESTABELECIMENTOS PARCEIROS DO CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA

Casa do Sorvete e Açaí

Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71 A

Funcionamento: segunda a sexta, das 14h30 às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h

Informações: (27) 3243-4150

Pousada Pomar de Manguinhos

Localização: R. Elpídio Pímentel, 22

Informações: (27) 3245-3414 / (27) 3243-2495 / (27) 99907-5600

Solar de Manguinhos Flat

Localização: Av. Manguinhos, 172

Informações: (27) 99261-9171

Estúdio Pinheiro

Funcionamento: sextas e sábados, das 19h às 24h

Informações: (27) 98837-8333

Lart's Atelier

Endereço: Av. August Saint Hilaire, 350

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h

Informações: (27) 99943-3984

Atelier Solé

Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h

Informações: (27) 99775-2204

Adega Distribuidora

Endereço: R. Eng. Cecíliano Abel de Almeida

Funcionamento: segunda a quinta, das 9h às 20h; sexta e sábado, das 9h às 21h; domingo, das 9h às 15h

Informações: (27) 3328-3920

Vila Tabaco

Endereço: Av. August Saint Hilay, 07

Informações: (27) 98885-0172

Petiscos da Casa

Endereço: R. Bambu

Funcionamento: quarta a sexta, das 17h às 23h; sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 20h