Manguinhos realiza 1º Circuito da Moqueca no fim de semana

Têm determinados cheiros que ficam na nossa memória e, quando os sentimos, eles nos remetem a um lugar. Já aconteceu com você? Pois em Manguinhos, famoso balneário do Espírito Santo, os restaurantes querem fixar o perfume da moqueca capixaba. Ainda mais nos próximos dias 9 e 10 de junho. Na data, por lá, acontece o 1º Circuito da Moqueca Capixaba, com 13 restaurantes oferecendo de pastel a macarrão artesanal de moqueca, além - é claro! - do tradicional prato em versões com diferentes qualidade de peixes.
"ai ser um evento gastronômico e cultura"
Dona de um dos restaurantes participantes e presidente da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos, Elba Sanidei adianta que desde já os comerciantes estão animados para a data. "Há alguns anos ensaiamos fazer um festival assim e, desta vez, conseguimos apoio de vários donos de restaurantes", frisa.
Cada estabelecimento participante vai oferecer um menu degustação, com o seu próprio prato à base da moqueca, por R$ 20 por pessoa. Esse preço é fixo. Confira nove pratos participantes do circuito.
ARTE E CULTURA
"O circuito ainda conta com um veículo que vai parar de restaurante em restaurante. Nele, haverá um guia que vai contar a história de Manguinhos e sua relação com a moqueca", detalha Elba, que também pondera: "Vai ser um evento gastronômico e cultural. Os quintais de algumas casas e galerias também estarão abertos para visitações de exposições de arte".
Para Elba, o objetivo principal da grande festa, que brindará o prato mais icônico do Espírito Santo, é fazer com que mais pessoas visitem Manguinhos e tenham uma experiência única no Estado. "É um evento para família, para a pessoa sozinha, para quem quiser vir. Todos os restaurantes estão alinhados e compartilham da ideia de trabalhar muito com a recepção dos visitantes. É para as pessoas virem sem pressa, para aproveitarem um dia aqui", explica.
Segundo a presidente, a expectativa dos comerciantes é alta e até a surpreendeu. Por ser um evento inédito, ela pensou que algumas pessoas teriam medo de apostar na ideia. "Mas todo mundo gostou e está participando. Começou tímido o planejamento, justamente pelo fato de ninguém nunca ter feito algo parecido, mas o pessoal está achando tudo o máximo, todos quiseram participar", dispara.
RESTAURANTES PARTICIPANTES DO 1º CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA
Empório do caranguejo
Prato: Moqueca de Bacalhau + duas opções de acompanhamentos a escolha do cliente
Endereço: Av. Des. Cassiano Castelo, 750
Funcionamento: 6ª a domingo, das 11h às 16h
Informações: (27) 3245-5120
Lá de Casa
Prato: Arroz ao Perfume de Moqueca de Camarão
Funcionamento: Sábado e domingo, das 12h às 17h
Informações: (27) 99504-9002
Kuarahy Hostel
Prato: Escondidinho de Moqueca
Endereço: Av. Atapoã, 607
Informações: (27) 3243-8669 / (27) 99768-2812
Maria Mariana
Prato: Moqueca de Filé de Badejo + moqueca capixaba vegana
Endereço: Av. Atapoã, 638
Funcionamento: sexta-feira a domingo, das 9h30 às 17h
Informações: (27) 98826-2441 / (27) 3243-2441
Delicias da Vila
Prato:
Tagliarini artesanal ao molho de Moqueca
Endereço: Av. August Saint Hilaire, 20
Funcionamento: quinta, sexta e sábado, das 13h às 21h; domingo, das 10 às 20h
Informações: (27) 99978-0725
Restaurante Enseada
Prato: Garopa salgada com banana da terra
Endereço: Av. Atapoã
Funcionamento: todos os dias, das 11h às 00h
Informações: (27) 3243-1413
Espaço Enseada
Prato: Moqueca de Cação
Endereço: Av. Atapoã, 03
Funcionamento: sábado e domingo, das 9h às 17h
Informações: (27) 3243-1413
Garagem Gourmet
Prato: Pastel de vento de Moqueca ao vinagrete
Funcionamento: Sexta, sábado e domingo, das 12h às 22h (anexo ao Empório do Caranguejo)
Informações: (27) 99239-7022
Candeia
Prato: Moqueca do peixe do dia com bolinho de pargo e pirão de fruta pão
Endereço: Rua Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida, 68
Funcionamento: terça a quinta, das 18 às 23h, e na sexta, até as 00h; sábado, de 11h às 00h, e domingo, das 11h às 23h
Informações: (27) 99814-6501
RM Espaço Gourmet
Prato: Moqueca de Siri com Camarão Grelhado
Endereço: R. Eng. Cecíliano Abel de Almeida, 38
Funcionamento: terças às sextas, das 18h às 22h ; sábado e domingo, das 11h às 22h
Informações: (27) 3245-4486 / (27) 99985-4025
Recanto das Estrelas
Prato: Moqueca de Robalo ao molho de camarão
Endereço: Av. Atapoã , 400
Funcionamento: todos os dias, das 9h às 17h
Informações: (27) 3243-4190 / (27) 99845-8025
Café com Arte
Prato: Caldo ao Sabor de Moqueca
Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h
Endereço: Av. 8 de Setembro, 302
Informações: (27) 99960-7686
Pizzaria do Mestre
Prato: Pizza de moqueca de camarão
Endereço: R. Ocidente, 1
Funcionamento: sexta-feira a domingo, das 19h às 23h
Informações: (27) 99941-4441
OUTROS ESTABELECIMENTOS PARCEIROS DO CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA
Casa do Sorvete e Açaí
Endereço: Av. Ceciliano Abel de Almeida, 71 A
Funcionamento: segunda a sexta, das 14h30 às 22h; sábado e domingo, das 12h às 22h
Informações: (27) 3243-4150
Pousada Pomar de Manguinhos
Localização: R. Elpídio Pímentel, 22
Informações: (27) 3245-3414 / (27) 3243-2495 / (27) 99907-5600
Solar de Manguinhos Flat
Localização: Av. Manguinhos, 172
Informações: (27) 99261-9171
Estúdio Pinheiro
Funcionamento: sextas e sábados, das 19h às 24h
Informações: (27) 98837-8333
Lart's Atelier
Endereço: Av. August Saint Hilaire, 350
Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h
Informações: (27) 99943-3984
Atelier Solé
Funcionamento: sábado e domingo, das 12h às 17h
Informações: (27) 99775-2204
Adega Distribuidora
Endereço: R. Eng. Cecíliano Abel de Almeida
Funcionamento: segunda a quinta, das 9h às 20h; sexta e sábado, das 9h às 21h; domingo, das 9h às 15h
Informações: (27) 3328-3920
Vila Tabaco
Endereço: Av. August Saint Hilay, 07
Informações: (27) 98885-0172
Petiscos da Casa
Endereço: R. Bambu
Funcionamento: quarta a sexta, das 17h às 23h; sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 20h
Informações: (27) 99996-9451