Jorge Lucki: 'Brasil só não consome mais vinho por causa do preço'

Jorge Lucki Crédito: RF Assessoria de Comunicação/Divulgação

Apesar de não eleger nenhum rótulo como "melhor vinho do mundo", o especialista em vinhos e colunista da CBN, Jorge Lucki, reitera que a bebida, que nem é considerada alcoolica por alguns países da Europa, por fazer parte da cultura do país, precisa ter na produção um quê de identidade que faça o apreciador identificar de onde ele veio. Além disso, no Brasil, ela só não é mais consumida porque é cara.

Fazer um bom vinho não é mérito Jorge Lucki, especialista em vinho

Para ilustrar a característica, Jorge explica: "Como Portugal vai se apoderar de cascas internacionais para produzir um vinho? Fazer um cabernet sauvignon em Portugal é uma aberração". Ele enxerga que, mesmo assim, o mundo passa por um momento de globalização que engloba até os vinhos. "Às vezes, os vinhos seduzem mais um consumidor ou outro, mas sempre tento mostrar de que forma ele pode identificar essas propriedades, como da originalidade", completa.

"Não basta o vinho ser bom. Fazer um bom vinho não é mérito. O vinho tem que ser bom e tem que ser representativo", reitera.

De acordo com o especialista, também não dá para comparar vinhos de regiões diferentes e de qualidades diferentes. Por sinal, esse será o tema da palestra que ele vai dar na Serra, nesta quarta-feira (30) e quinta (31). "No primeiro dia eu vou só comentar como está um pouco do panorama geral. No segundo, faremos uma degustação com rótulos da Espanha, Portugal, Itália e França", detalha.

"Meu objetivo não é convencer o consumidor de que ele tem que tomar um vinho ao invés de outro. O que eu quero que ele perceba é que os vinhos são diferentes. Ele (o consumidor) pode nem perceber isso hoje. Mas se ele começar a prestar atenção... Afinal, quem é apreciador do vinho precisa estar aberto a novas experiências com a bebida", acrescenta.

Jorge brinca que, em contrapartida, não dá para levar todo o assunto muito a sério, "senão o vinho fica chato", como ele mesmo define. "O importante é entender que o universo do vinho é muito mais amplo do que a gente pensa", conclui.

NO BRASIL, PREÇO DO VINHO IMPEDE CONSUMO MAIOR

Na opinião de Jorge, mais gente no Brasil conhece, lê ou tem interesse em vinhos do que realmente é consumidor do produto - quase de luxo. Ele vê que o item, no País, ainda é muito caro e esse valor faz com que uma grande camada da sociedade não tenha acesso ao bem de consumo.

"Em alguns países da Europa, como Portugal, se aumenta o preço do imposto mas o vinho é livrado dessa alta. Só para se ter ideia... É uma outra cultura, uma outra visão sobre o assunto", ilustra.

PROGRAMAÇÃO

30 DE MAIO (QUARTA-FEIRA)

15h - Luiz Santos Sobrinho, presidente da ABS-ES, com o tema "A Prática da Degustação de Vinho"

16h30  Palestra com Douglas Chamon da Adega do Chamon sobre "Vinhos nacionais"

18h30  Abertura Oficial

19h30  Palestra com Jorge Lucki

31 DE MAIO (QUINTA-FEIRA)

15h30  Palestra com Jorge Lucki

17h  Palestra com Leandro Morelli  produtor da cachaça Princesa Isabel

18h30  Aula-show com o tema: "O Vinho no Prato"  Receita de Raviolone com ragu de costela com redução de tinto e frutas vermelhas  CEET Vasco Coutinho

20h  Palestra com Douglas Chamon da Adega do Chamon sobre "Vinhos nacionais"

SERVIÇO

1ª Edição da Feira Vinho & Gastronomia

Data: 30 e 31 de maio, das 15h às 22h