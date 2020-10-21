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Mobilização e projeto social

Janaína Rueda é eleita ícone da América Latina pelo 50 Best

A cozinheira e sócia do Bar da Dona Onça e d'A Casa do Porco, em São Paulo, foi premiada na categoria American Express Icon Award do ranking Latin America's 50 Best Restaurants 2020

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 15:10
A chef Janaína Rueda, sócia dos restaurantes Bar da Dona Onça e A Casa do Porco, no Centro de São Paulo, foi eleita ícone da América Latina em 2020 em um prêmio concedido pela Latin America's 50 Best Restaurants, lista anual que elenca os melhores restaurantes desta região.
A Casa do Porco ocupa o 6º lugar na lista dos 50 melhores da América Latina e o 39º na lista global que o prêmio também organiza. Considerado o "Oscar da Gastronomia", em 2020 teve sua organização voltada a esforços para apoiar a recuperação de um setor profundamente abalado pelos meses de fechamento e pela crise econômica que se seguiu à pandemia do novo coronavírus.
Chef Janaína Rueda, dos restaurantes Bar da Dona Onça e A Casa do Porco, em São Paulo
Janaína Rueda é sócia dos restaurantes Bar da Dona Onça e A Casa do Porco Crédito: Divulgação
Chamada American Express Icon Award, a categoria em que Janaina foi premiada destaca a mobilização da cozinheira para organizar demandas do setor de restaurantes durante a pandemia e sua atuação voluntária, entre 2015 e 2019, em um projeto para a melhoria da merenda de escolas estaduais de São Paulo, em que produtos processados foram substituídos por alimentos frescos.
O projeto "Cozinheiros pela Educação" contemplou mais de 1.800 instituições da capital paulista, mas foi descontinuado pelo governo. "A organização do prêmio já vinha se transformando para dar mais espaço a coisas acessíveis. E, neste ano, ele se reinventou com a pandemia para ajudar as pessoas. O coronavírus nos mostrou que o luxo é justamente esse: cuidar do seu entorno", diz Janaína.

PREMIAÇÃO ONLINE

Com divulgação marcada para dia 3 de dezembro, o ranking Latin America's 50 Best Restaurants, que costuma reunir chefs famosos de diferentes países em uma festa de gala, deve ter cerimônia online em um ano que teve profundas marcas para o setor de hospitalidade.
Em março, a organização do 50 Best cancelou a cerimônia que elege os 50 melhores restaurantes no mundo todo, que aconteceria na Antuérpia, Bélgica - além de prêmios regionais (como América Latina e Ásia), o ranking tem também sua versão global.
"O coronavírus nos mostrou que o luxo é cuidar do seu entorno"
Janaína Rueda - Cozinheira
A votação do ranking é formulada a partir de um júri composto por mais de 250 jornalistas, foodies, chefs e restaurateurs da América Latina, com a mesma proporção de mulheres e homens.
A programação foi reformatada na campanha 50 Best for Recovery, leilão em apoio a bares e restaurantes que beneficiou casas como o restaurante Origem, em Salvador, Bahia, que recebeu R$ 27.940.

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