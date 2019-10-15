Gelateria distribui sorvete de graça em três shoppings nesta sexta

Recém-chegada ao Estado, a rede paulista de sorveterias Bacio di Latte vai homenagear seus novos clientes capixabas nesta sexta-feira (18) com distribuição gratuita de gelatos em seus três pontos de venda na Grande Vitória. A ação acontecerá nas lojas da marca nos shoppings Vitória, Vila Velha e Praia da Costa, das 10h às 17h.
Durante o horário dos gelatos free, serão oferecidos de graça apenas copinhos no tamanho pequeno. Quem for às lojas poderá escolher entre os mais de 22 sabores disponíveis no dia, e um mesmo copinho poderá conter até três deles. Quem quiser repetir, poderá entrar na fila novamente.
A primeira loja capixaba da rede - atualmente a maior de gelatos do país - foi inaugurada no dia 1º de agosto, no Shopping Vitória, e as mais recentes foram abertas em Vila Velha.
Um dos gelatos mais famosos da marca é o de pistache importado da Itália. Além dos sabores clássicos, também estarão na vitrine os especiais do mês de outubro: Sospiro & Framboesa (à base de leite, creme de leite, framboesa, leite condensado e suspiros), Beijinho e Sucrilhos.
Gelato free
- Quando: sexta-feira (18/10), das 10h às 17h.
- Onde: nas três lojas capixabas da gelateria Bacio di Latte. Shopping Vitória: Av. Américo Buaiz, 200, Ala Avenida, Piso 1, Enseada do Suá. (27) 3224-5048. Shopping Vila Velha: Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo. Shopping Praia da Costa: Av. Dr. Olívio Lira, 353, Piso L1, Praia da Costa. (27) 3010-3460.