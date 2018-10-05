Gastronomia, música e muita cerveja durante o feriadão em Vitória

André Prando se apresenta na sexta-feira Crédito: Marcela Bicalho/ Divulgação

Rockn Roll e a gastronomia diversificada vão embalar o feriadão dos capixabas. O Rocktober Fest promete reunir música, cerveja artesanal e food trucks, entre os dias 11 e 14 de outubro, no estacionamento do Masterplace Mall, na Reta da Penha, em Vitória. A entrada é franca.

No total, serão 20 horas de música "abastecidas" de muita cerveja. Serão diversos rótulos de 26 cervejarias participantes, além de uma estação de vinho.

A gastronomia diversificada também será um dos atrativos dos quatro dias de festival. Cerca de 14 food trucks estarão distribuídos pelo espaço, com opções que vão de hambúrguer artesanal a batata Suíça, além de massas, crepe francês, batata em cone, pães artesanais sourdough, smoked barbecue, culinária oriental, mexicana e baiana.

No dia 12 de outubro, para comemorar o Dia das Crianças, o festival ainda terá programação especial para os pequenos, com contação de estórias, perna de pau, pintura de rosto e espaço kids. A apresentação será comandada por Haeckel Ferreira.

MÚSICA

Entre as atrações que vão animar o Rocktober Fest estão nomes como André Prando, Amaro Lima e Saulo Simonassi. Na quinta-feira, dia 11 de outubro, é a vez da atração Lu Nogueira animar o público, a partir das 20h, com um tributo à banda The Cranberries. Quem também se apresenta no primeiro dia de festival é a Quintal Selvagem. A banda, liderada por Amaro Lima, contará ainda com a participação dos músicos do Hellroute.

Já na sexta-feira, dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, a musicalidade fica por conta da Banda 80+, BluesExperience e André Prando. No sábado, dia 13, é dia de curtir as apresentações de Saulo Simonassi e Like a Boss, dando continuidade ao conceito rockn roll do evento.

No domingo, dia 14, quem sobe ao palco do festival e encerra a programação é a banda Wookies e Ultraband.

SERVIÇO

Rocktober Fest

Quando: de 11 a 14 de outubro

Horário: Quinta-feira (11)  de 17h às 22h; Sexta (12), sábado (13) e domingo (14)  de 15h às 22h

Onde: Masterplace Mall - Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória

Entrada gratuita

Informações: (27) 98808-2828.

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira:

- 20h: Lu Nogueira

- 21h30: Quintal Selvagem feat. Hellroute

Sexta-feira:

- 17h: programação infantil com contação de história feita por Vitinho Morais , perna de pau e pinturas no rosto da criançada gratuitamente.

- 19h: Banda 80+

- 20h30: Blues Experience

- 22h: André Prando

Sábado:

- 17h30: Saulo Simonassi

- 20h: Like A Boss

- 22h: Alice E Os Chapeleiros

Domingo:

- 17h: Ultraband