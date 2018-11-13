Festival Viola e Cachaça agita a Serra a partir de quinta-feira (22)

Festival de viola começa no dia 22 Crédito: Pixabay

A boa e tradicional dupla viola e cachaça terá seu espaço garantido na Grande Vitória. O Festival Viola e Cachaça promete reunir diversos selos da bebida mais famosa do Brasil no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra, de 22 a 25 de novembro. A entrada é franca em todos os dias.

De acordo com Igor Goldner, organizador do evento, há um tempo existe demanda para os setores de viola e cachaças. "Muitas pessoas são fãs de moda de viola caipira de verdade e precisam ir ao interior para isso. Com o evento, queremos incentivar os cantores do ES e promover esse encontro cultural, trazendo a clássica cachaça reinventada de diferentes formas, salienta.

Como nem só de bebida será o evento, a música estará presente durante todos os dias. Nomes como Wal Barcellos e Rogério, Irmãos Brambila, Mineirinho e Gabriel, André Matos e Beto Caliu e Marcos Côco (Banda Moxuara) vão animar o festival, que contará, também, com cervejarias artesanais, como a Vikings, que tem feito sucesso na Praia do Canto.

Inscrições

Os donos de cachaçarias podem se inscrever para expor seus produtos no Festival Viola e Cachaça.Serão servidas degustações das cachaças, podendo vender as garrafas. Já estão confirmados os rótulos 51, Santa Terezinha, Princesa Isabel e Dose Clássica.

Serviço:

Festival Viola e Cachaça

Quando: 22 a 25 de novembro

Onde: Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra

Atrações

Quinta-feira (22): Wal Barcellos e Rogério

Sexta-feira (23): Irmãos Brambila

Sábado (24): Mineirinho e Gabriel / André Matos e Beto Caliu