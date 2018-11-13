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Festival Viola e Cachaça agita a Serra a partir de quinta-feira (22)

Cachaçarias podem se inscrever para o evento, que terá quatro dias de duração

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 21:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 21:37
Festival de viola começa no dia 22 Crédito: Pixabay
A boa e tradicional dupla viola e cachaça terá seu espaço garantido na Grande Vitória. O Festival Viola e Cachaça promete reunir diversos selos da bebida mais famosa do Brasil no Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra, de 22 a 25 de novembro. A entrada é franca em todos os dias.
De acordo com Igor Goldner, organizador do evento, há um tempo existe demanda para os setores de viola e cachaças. "Muitas pessoas são fãs de moda de viola caipira de verdade e precisam ir ao interior para isso. Com o evento, queremos incentivar os cantores do ES e promover esse encontro cultural, trazendo a clássica cachaça reinventada de diferentes formas, salienta.
Como nem só de bebida será o evento, a música estará presente durante todos os dias. Nomes como Wal Barcellos e Rogério, Irmãos Brambila, Mineirinho e Gabriel, André Matos e Beto Caliu e Marcos Côco (Banda Moxuara) vão animar o festival, que contará, também, com cervejarias artesanais, como a Vikings, que tem feito sucesso na Praia do Canto.
Inscrições
Os donos de cachaçarias podem se inscrever para expor seus produtos no Festival Viola e Cachaça.Serão servidas degustações das cachaças, podendo vender as garrafas. Já estão confirmados os rótulos 51, Santa Terezinha, Princesa Isabel e Dose Clássica.  
Serviço:
Festival Viola e Cachaça
Quando: 22 a 25 de novembro
Onde: Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, na Serra
Atrações
Quinta-feira (22): Wal Barcellos e Rogério
Sexta-feira (23): Irmãos Brambila
Sábado (24): Mineirinho e Gabriel / André Matos e Beto Caliu
Domingo (25): Marcos Côco (Banda Moxuara)

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