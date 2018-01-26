Festival em Aracruz vai apresentar culinária indígena a turistas

Até cinco mil pessoas devem se reunir na Vila de Santa Cruz, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Isso porque nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro vai acontecer a primeira edição do Festival Gastronômico Aracruz Sabor Verão. Nele, os pratos apresentados, que vão de R$ 15 a R$ 205, terão algum toque da culinária indígena para brindar as origens da região. Por lá, aproveitando a riqueza da cultura das aldeias que existem no local, também será feito um passeio que envolve escuna e imersão na culinária indígena. O programa sai por R$ 40 por pessoa.
Em sintonia com a região, o festival quer remontar o legado indígena no local por meio de aulas de gastronomia, feitas de artefatos indígenas, divulgação da cultura de cada aldeia, apresentações musicais e encontro de cervejas artesanais além de, é claro, pratos preparados especialmente para a ocasião.
A programação do evento, como conta a gerente de Turismo de Aracruz, Elisa Bernardi, ainda terá aulas com renomados chefs durante os dias de festival. Gratuitas, elas serão feitas às margens do Rio Piraquê-Açu, no Cais de Santa Cruz. "Nossa ideia é mostrar para o turista tudo o que a região tem para oferecer. Assim, não só no verão, mas no ano inteiro, queremos ter gente escolhendo a gastronomia daqui como atração turística", destaca.
Para ela, uma média de cinco mil pessoas deve circular por lá e a expectativa de todos os participantes é grande. "É um período de verão, então a região já está com um volume de turistas, o que é bom. Ainda assim, esperamos que mais gente venha ao festival", detalha. O foco, segundo Elisa, é justamente a gastronomia indígena.
AULAS DE CULINÁRIA E CHEFS
Destaque do festival, a Cozinha Piraquê-Açu é das principais atrações do festival. Ideal para quem busca boas experiências culinárias, de acordo com Elisa, ela será inaugurada na sexta-feira (2), a partir das 18h, com Cacique Peru, da Aldeia Piraquê-Açu. A aula dele vai apresentar tudo o que o povo Guarani sabe sobre gastronomia e ainda vai fazer receitas típicas e comidas tradicionais da tribo.
Dentre outros chefs que participarão da programação, estão Luiza Sampaio, Alessandro Eller, Flávia Esteves, Gideão Dias, Felipe Maia, Solange Netto e Letícia Sant'Anna.
PRATOS
- Frango com quiabo da Dani, do Restaurante da Dani, por R$ 13 (self-service)
- Omelete de frango com catupiry, da Choperia e Lanchonete do Marcos, por R$ 14
- Croquete de camarão, do Restaurante Mocambo, por R$ 60
- Paella de frutos do mar, do Restaurante Travessia, por R$ 205
- Vinagrete de polvo, do Mangue Bar, por R$ 30
- Camarão exibido do Praia, do Coqueiral Praia Hotel, por R$ 15
- Salpicão, do Point Coqueiral Restaurante, por R$ 33,90 (self-service)
- Mel e pólen Tupyguá, do Meliponicultores Indígenas, por R$ 20 e R$ 25
- Porção mista, do Bacutia Pub, por R$ 60
- Spaguetti Praia dos Padres, do Restaurante Purumar, por R$ 90 e R$ 180
- Porções individuais, do Restaurante Porto do Sauê, por R$ 12, R$ 13 e R$ 18
- Bobó de camarão desconstruído, do Restaurante Castenheiras, por R$ 79,90
- Feijão tropeiro especial, do Restaurante Sabor e Art, por R$ 28 (o quilo)
- Vitamina suíça e sanduíche Maguilão duplo, do Restaurante Donna Clara, por R$ 38
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (2)
Local: Cais de Santa Cruz - Rio Piraque-Açú
17h Abertura da Feira de Artefatos Indígenas, Agricultura Familiar e Artesanato e Encontro Capixaba de Cervejas Artesanais e Food Truks
17h Apresentação de Dança Guerreira Tupiniquim (indígena)
21h30 Show com Amanda e Ricardo
Local: Cozinha Piraque-Açú
18h - Aula Show de Gastronomia Indígena com o Cacique Peru
19h - Aula Show de Gastronomia com o chef Felipe Maia Machado
20h - Aula Show de Gastronomia com a Mestre de Alambique Solange Netto
20h30 - Aula Show de Gastronomia com o Chef Alessandro Eller
SÁBADO (3)
Local: Cais de Santa Cruz - Rio Piraque-Açú
13:00 Roteiro Guarani Almoço Indígena (Sob reserva a R$40,00 por pessoa)
*Passeio de Escuna até a Aldeia indígena temática com apresentação do Coral Guarani
e comida indígena
17h Abertura da Feira de Artefatos Indígenas, Agricultura Familiar e Artesanato e Encontro Capixaba de Cervejas Artesanais e Food Truks
19h Apresentação do Gruppo Di Ballo Nova Trento (Distrito de Guaraná)
23h Show com Meire Pires
Local: Cozinha Piraque-Açú
18h - Aula Show de Gastronomia com a Chef Letícia SantAnna
19h - Aula Show de Gastronomia com o Chef Gideão
20h - Aula Show de Gastronomia com a Chef Luiza Sampaio
21h - Aula Show de Gastronomia com a Chef Flávia Esteves
DOMINGO (4)
Local: Cozinha Piraque-Açú
11h Abertura da Feira de Artefatos Indígenas, Agricultura Familiar e Artesanato e Encontro Capixaba de Cervejas Artesanais e Food Truks
14h Apresentação musical
16h Encontro das Bandas de Congo de Aracruz cortejo e fincada do mastro da Banda São Benedito de Itaparica