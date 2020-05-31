Festival Delivery de Anchieta oferece pratos a partir de R$ 5

Começa neste domingo, 31 de maio, a primeira edição do Festival Delivery Gastronômico de Anchieta: #comer&beber #emcasa, que reúne 16 estabelecimentos da cidade, entre restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares. Os pedidos podem ser feitos por Whatsapp e a taxa de entrega é gratuita para algumas regiões do município.
Cada um dos participantes oferece duas opções com preço promocional, totalizando 32 itens, entre petiscos, sanduíches, salgadinhos, pizzas, massas, tapioca, comida japonesa, churrasco, frutos do mar, açaí e chope artesanal. O festival acontecerá até o mês de setembro.
CONHEÇA OS PARTICIPANTES:
- Buena Onda Brewpub
- 1 - Chope Pilsen artesanal 2 litros (R$ 22)
- 2 - English Burguer (R$ 17,90)
- Pedidos: de quinta a domingo, das 18h30 às 23h. (28) 3534-2003
- Restaurante Cozinha do Pescador
- 1 - Porção Mista Turbinada (R$ 59,90)
- 2 - Petiscos do mar (R$ 44,90)
- Pedidos: diariamente, das 10h às 14h e das 16h à 0h. (28) 99902-3042.
- Espetinho Jaraguá
- 1 - Lasanha Girotto de frango ou camarão (R$ 35 o quilo)
- 2 - Batata Top com camarão ou frango (R$ 35)
- Pedidos: diariamente, das 18h à 0h. (28) 99929-5269 ou 99907-1736
- Hot Dog Na Chapa
- 1 - Hot dog na chapa (R$ 12)
- 2 - X-Tudo (R$ 20)
- Pedidos: diariamente, das 18h às 23h30. (28) 99963-1601 ou 99979-2206.
- Arriba Açaí
- 1 - Açaí 400ml (R$ 15)
- 2 - Sorvete (R$ 17/1 litro)
- Pedidos: de terça a sexta, das 15h às 23h. Sábado e domingo, das 14h às 23h. (28) 99912-8062.
- Restaurante Doce Prazer
- 1 - Marmitex média com Churrasco (R$ 16)
- 2 - Marmietx média padrão (R$ 13)
- Pedidos: todos os dias, das 11h às 14h. (28) 3536-1395 ou 99251-8332.
- Frangozinho Butiquim
- 1 - Kiéber de Frango (12 unidades/R$ 28)
- 2 - Frango à passarinho com fritas e aipim (R$ 42/1kg)
- Pedidos: de quinta a domingo, das 19h às 22h. (28) 3536-3511 ou (27) 99224-6263.
- Restaurante Dom Bernardo
- 1 - Pizza com borda de catupiry (sabores/R$ 45)
- 2 - Porção de salgados (24 unidades/R$ 30)
- Pedidos: de sexta a domingo, das 17h às 21h. (28) 99907-4371 ou (28) 99904-3427
- La Bodega
- 1 - Linguicinha Caipira com Aipim Manteiga (R$ 30/500g)
- 2 - Pão com linguiça (R$ 10)
- Pedidos: de sexta a domingo, das 17h às 21h. (28) 99963-3988 ou (28) 99963-3988.
- Paiol Sushi Bar
- 1 - Combinado do Dia (50 peças/R$ 70)
- 2 - Hot flambado com alho-poró e raspas de limão (10 peças/R$ 29,90)
- Pedidos: de quinta a sábado, a partir das 19h. (28) 99999-5488 ou (28) 99922-4929
- Resenha Grill
- 1 - Espetinhos (R$ 5 cada um)
- 2 - Jantinha (R$ 7)
- Pedidos: de quarta a domingo, das 19h às 22h30. (28) 99962-6967.
- Divino Burguer
- 1 - Divino Burguer (R$ 15)
- 2 - Esplendido Burguer (R$ 18)
- Pedidos: de terça a domingo, das 18h às 23h. (28) 99966-0307.
- Restaurante Recanto da Pedra
- 1 - Combinado Festival Delivery (30 peças/R$ 50)
- 2 - Pizza Veneza (camarão) - (R$ 59)
- Pedidos: de sexta a domingo, das 19h às 22h. (28) 99955-1599 ou (28) 3534-1599
- Moquecaria e Restaurante Batelão
- 1 - Bolinho de bacalhau com fritas (R$ 50)
- 2 - Filé de peroá com fritas (R$ 50)
- Pedidos: de quinta a domingo e feriados, das 19h às 22h. (28) 99944-4764.
- Tapiocas Recheadas da Marli
- 1 - Morango com Nutella (R$ 13)
- 2 - Frango com Catupiry (R$ 15)
- Pedidos: diariamente, das 17h às 23h. (28) 99929-9390 ou (28) 99938-6910.
- Spettus Express
- 1 - Barca de Espetos (R$ 60)
- 2 - Bolo no pote (sabores/R$ 10)
- Pedidos: diariamente, das 16h às 22h. (28) 99953-1131 ou (28) 99920-2320.