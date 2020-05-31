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Festival Delivery de Anchieta oferece pratos a partir de R$ 5

1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta: #comer&beber #emcasa acontece em 16 estabelecimentos até setembro, com 32 opções a preços promocionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 10:00

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 10:00

Data: 17/01/2020 - ES - Anchieta - Hot Filadélfia com salmão do restaurante Paiol Rústico, em Iriri, Anchieta
Hot flambado do restaurante Paiol, em Iriri, Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva
Começa neste domingo, 31 de maio, a primeira edição do Festival Delivery Gastronômico de Anchieta: #comer&beber #emcasa, que reúne 16 estabelecimentos da cidade, entre restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares. Os pedidos podem ser feitos por Whatsapp e a taxa de entrega é gratuita para algumas regiões do município.
Cada um dos participantes oferece duas opções com preço promocional, totalizando 32 itens, entre petiscos, sanduíches, salgadinhos, pizzas, massas, tapioca, comida japonesa, churrasco, frutos do mar, açaí e chope artesanal. O festival acontecerá até o mês de setembro. 

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CONHEÇA OS PARTICIPANTES:

  • Buena Onda Brewpub
  • 1 - Chope Pilsen artesanal 2 litros (R$ 22)
  • 2 - English Burguer (R$ 17,90)
  • Pedidos: de quinta a domingo, das 18h30 às 23h. (28) 3534-2003
  • Restaurante Cozinha do Pescador
  • 1 - Porção Mista Turbinada (R$ 59,90)
  • 2 - Petiscos do mar (R$ 44,90) 
  • Pedidos: diariamente, das 10h às 14h e das 16h à 0h. (28) 99902-3042.
  • Espetinho Jaraguá
  • 1 - Lasanha Girotto de frango ou camarão (R$ 35 o quilo)
  • 2 - Batata Top com camarão ou frango (R$ 35)
  • Pedidos: diariamente, das 18h à 0h. (28) 99929-5269 ou 99907-1736
Barca do restaurante Spettus no 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta
Barca do restaurante Spettu's  Crédito: Secom Anchieta/Divulgação
  • Hot Dog Na Chapa
  • 1 - Hot dog na chapa (R$ 12)
  • 2 - X-Tudo (R$ 20)
  • Pedidos: diariamente, das 18h às 23h30. (28) 99963-1601 ou 99979-2206.
  • Arriba Açaí
  • 1 - Açaí 400ml (R$ 15)
  • 2 - Sorvete (R$ 17/1 litro)
  • Pedidos: de terça a sexta, das 15h às 23h. Sábado e domingo, das 14h às 23h. (28) 99912-8062.
Bolinhos de bacalhau com fritas do restaurante Batelão no 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta
Bolinhos de bacalhau com fritas  Crédito: Secom Anchieta/Divulgação
  • Restaurante Doce Prazer
  • 1 - Marmitex média com Churrasco (R$ 16)
  • 2 - Marmietx média padrão (R$ 13)
  • Pedidos: todos os dias, das 11h às 14h. (28) 3536-1395 ou 99251-8332.
  • Frangozinho Butiquim
  • 1 - Kiéber de Frango (12 unidades/R$ 28)
  • 2 - Frango à passarinho com fritas e aipim (R$ 42/1kg)
  • Pedidos: de quinta a domingo, das 19h às 22h. (28) 3536-3511 ou (27) 99224-6263.
Cervejas do Buena Onda Chopp no 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta
Cervejas do Buena Onda Chopp  Crédito: Secom Anchieta/Divulgação
  • Restaurante Dom Bernardo
  • 1 - Pizza com borda de catupiry (sabores/R$ 45)
  • 2 - Porção de salgados (24 unidades/R$ 30)
  • Pedidos: de sexta a domingo, das 17h às 21h. (28) 99907-4371 ou (28) 99904-3427
  • La Bodega
  • 1 - Linguicinha Caipira com Aipim Manteiga (R$ 30/500g)
  • 2 - Pão com linguiça (R$ 10)
  • Pedidos: de sexta a domingo, das 17h às 21h. (28) 99963-3988 ou (28) 99963-3988.
Comida japonesa do restaurante Recanto da Pedra no 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta
Comida japonesa do restaurante Recanto da Pedra  Crédito: Secom Anchieta/Divulgação
  • Paiol Sushi Bar
  • 1 - Combinado do Dia (50 peças/R$ 70)
  • 2 - Hot flambado com alho-poró e raspas de limão (10 peças/R$ 29,90)
  • Pedidos: de quinta a sábado, a partir das 19h. (28) 99999-5488 ou (28) 99922-4929
  • Resenha Grill
  • 1 - Espetinhos (R$ 5 cada um)
  • 2 - Jantinha (R$ 7)
  • Pedidos: de quarta a domingo, das 19h às 22h30. (28) 99962-6967.
Prato com churrasco do restaurante Doce Prazer no 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta
Prato com churrasco do restaurante Doce Prazer  Crédito: Secom Anchieta/Divulgação
  • Divino Burguer
  • 1 - Divino Burguer (R$ 15)
  • 2 - Esplendido Burguer (R$ 18) 
  • Pedidos: de terça a domingo, das 18h às 23h. (28) 99966-0307.
  • Restaurante Recanto da Pedra
  • 1 - Combinado Festival Delivery (30 peças/R$ 50)
  • 2 - Pizza Veneza (camarão) - (R$ 59)
  • Pedidos: de sexta a domingo, das 19h às 22h. (28) 99955-1599 ou (28) 3534-1599
Petisco do restaurante Cozinha do Pescador no 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta
Petisco do restaurante Cozinha do Pescador  Crédito: Secom Anchieta/Divulgação
  • Moquecaria e Restaurante Batelão
  • 1 - Bolinho de bacalhau com fritas (R$ 50)
  • 2 - Filé  de peroá com fritas (R$ 50)
  • Pedidos: de quinta a domingo e feriados, das 19h às 22h. (28) 99944-4764.
  • Tapiocas Recheadas da Marli
  • 1 - Morango com Nutella (R$ 13)
  • 2 - Frango com Catupiry (R$ 15)
  • Pedidos: diariamente, das 17h às 23h. (28) 99929-9390 ou (28) 99938-6910.
  • Spettus Express
  • 1 - Barca de Espetos (R$  60)
  • 2 - Bolo no pote (sabores/R$ 10)
  • Pedidos: diariamente, das 16h às 22h. (28) 99953-1131 ou (28) 99920-2320.

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