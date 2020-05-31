Festival Delivery de Anchieta oferece pratos a partir de R$ 5

Começa neste domingo, 31 de maio, a primeira edição do Festival Delivery Gastronômico de Anchieta: #comer&beber #emcasa, que reúne 16 estabelecimentos da cidade, entre restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares. Os pedidos podem ser feitos por Whatsapp e a taxa de entrega é gratuita para algumas regiões do município.