Festival de cerveja sai da linha gourmet e se rende à versão boteco

Festival Degusta Beer, realizado no estacionamento do Shopping Vila Velha Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Já ouvimos falar de diversas versões de festivais de cerveja artesanal nos últimos meses: edição de arraiá, rock, com churrasco, com hambúrguer. Agora, ouviram as preces da galera do botequim e, nos próximos dois finais de semana, chega a versão boteco do evento.

O Boteco Degusta será realizado nos dias 8 a 11 e 15 a 18 de agosto, no estacionamento do Shopping Vila Velha, com direito a presença das tradicionais cervejarias Barba Ruiva, Bigstep, Noi e Backer, somadas a outras oito. A novidade desta edição ficará por conta das comidas de boteco que serão servidas por 10 bancadas e um cardápio variado.

Diferente das demais edições, onde a comida "gourmet artesanal" manda no cardápio, o Boteco Degusta vai na raiz dos bares e no coração dos botequeiros com pratos de lamber os dedos.

Bolinhos de Polenta recheado com Rabada, Nhoque de Vatapá com molho de camarão, Peroá com batata frita, Barriguinha marinada no whisky, Moela, Torresmo, Kieber e muitos outros pratos estarão disponíveis para a galera degustar. De acordo com a produção, são mais de 50 itens para curtir os 8 dias de evento, uma excelente opção para levar o paizão e curtir o festival em família ou com os amigos.

12 cervejarias vão participar do Boteco Degusta Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Para manter a tradição de seus festivais, a Inspire Produções traz 14 bandas para animar o Boteco. Segundo os organizadores, as quintas-feiras são dedicadas à Cultura Capixaba e, nessa edição, traz as bandas Macucos e Casaca. E não para por aí, a programação musical ainda traz muito samba e, claro, muito rock and roll.

A diversão está garantida e a entrada é gratuita. Mas vale lembrar que o evento terá um espaço kids cuja entrada será cobrada. De acordo com a organização, os valores partem de R$ 15.

SERVIÇO

Boteco Degusta

Quando: 8 a 11 e 15 a 18 de agosto

Onde: estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha

Horários:

- Quintas e Sextas das 17 às 24 horas.

- Sábados e Domingos das 15 às 24 horas

Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

Dia 8: Macucos (20h)

Dia 9: Diego Lyra (19h30); Usados e Seminovos (22h)

Dia 10: Roda de samba com Samba Soul (17h); Samba Trio (19h30); The Sigles (22h)

Dia 11: Samba de Quintal (18h30)

Dia 15: Casaca (20h)

Dia 16: Derengos (19h30); Duet's (22h)

Dia 17: Roda de samba com Samba Soul (17h); Alisson do Banjo (19h30); Dona Fran (22h)