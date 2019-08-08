Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
VILA VELHA

Festival de cerveja sai da linha gourmet e se rende à versão boteco

Boteco Degusta será realizado de 8 a 11 e 15 a 18 de agosto, no estacionamento do Shopping Vila Velha

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 14:23

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

08 ago 2019 às 14:23
Festival Degusta Beer, realizado no estacionamento do Shopping Vila Velha Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Já ouvimos falar de diversas versões de festivais de cerveja artesanal nos últimos meses: edição de arraiá, rock, com churrasco, com hambúrguer. Agora, ouviram as preces da galera do botequim e, nos próximos dois finais de semana, chega a versão boteco do evento.
O Boteco Degusta será realizado nos dias 8 a 11 e 15 a 18 de agosto, no estacionamento do Shopping Vila Velha, com direito a presença das tradicionais cervejarias Barba Ruiva, Bigstep, Noi e Backer, somadas a outras oito. A novidade desta edição ficará por conta das comidas de boteco que serão servidas por 10 bancadas e um cardápio variado.
Diferente das demais edições, onde a comida "gourmet artesanal" manda no cardápio, o Boteco Degusta vai na raiz dos bares e no coração dos botequeiros com pratos de lamber os dedos.
> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se
Bolinhos de Polenta recheado com Rabada, Nhoque de Vatapá com molho de camarão, Peroá com batata frita, Barriguinha marinada no whisky, Moela, Torresmo, Kieber e muitos outros pratos estarão disponíveis para a galera degustar. De acordo com a produção, são mais de 50 itens para curtir os 8 dias de evento, uma excelente opção para levar o paizão e curtir o festival em família ou com os amigos.
12 cervejarias vão participar do Boteco Degusta Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Para manter a tradição de seus festivais, a Inspire Produções traz 14 bandas para animar o Boteco. Segundo os organizadores, as quintas-feiras são dedicadas à Cultura Capixaba e, nessa edição, traz as bandas Macucos e Casaca. E não para por aí, a programação musical ainda traz muito samba e, claro, muito rock and roll.
> Saiba quais são as melhores cervejas pra harmonizar com churrasco
A diversão está garantida e a entrada é gratuita. Mas vale lembrar que o evento terá um espaço kids cuja entrada será cobrada. De acordo com a organização, os valores partem de R$ 15.
SERVIÇO
Boteco Degusta
Quando: 8 a 11 e 15 a 18 de agosto
Onde: estacionamento do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha
Horários:
- Quintas e Sextas das 17 às 24 horas.
- Sábados e Domingos das 15 às 24 horas
Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
Dia 8: Macucos (20h)
Dia 9: Diego Lyra (19h30); Usados e Seminovos (22h)
Dia 10: Roda de samba com Samba Soul (17h); Samba Trio (19h30); The Sigles (22h)
Dia 11: Samba de Quintal (18h30)
Dia 15: Casaca (20h)
Dia 16: Derengos (19h30); Duet's (22h)
Dia 17: Roda de samba com Samba Soul (17h); Alisson do Banjo (19h30); Dona Fran (22h)
Dia 18: Banda 522 (18h30)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados