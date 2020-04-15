Festival da Torta Capixaba on-line vendeu quase 2 toneladas da iguaria

Torta Capixaba preparada por Simone Leal, marisqueira, na Ilha das Caieras Crédito: Guilherme Ferrari

O XVI Festival da Torta Capixaba da Ilha das Caieiras, que neste ano aconteceu de forma on-line e com entrega por meio de delivery, foi um sucesso. Quase duas toneladas de tortas foram comercializadas, de 9 a 12 de abril, e garantiram a geração de renda para dezenas de famílias de pescadores e desfiadeiras da região, contribuindo para manter a tradição do principal prato da Semana Santa na mesa dos capixabas.

No total, foram nove expositores e cinco restaurantes cadastrados, que disponibilizaram dois tipos de tortas: bacalhau com palmito e de mariscos, em dois tamanhos distintos (500g ou 1kg). Ao todo, foram comercializados R$ 51,7 mil em tortas pelo aplicativo parceiro do evento.

A expositora Tatiana Veruska dos Santos comemora os novos clientes que ganhou com o festival. A última semana foi de muito trabalho para atender as encomendas pelo aplicativo. Além da venda da torta, ganhei novos clientes que viram meu contato e estão encomendando outros produtos que comercializo, conta.

A proprietária do Restaurante da Ilha, Paola da Silva, também aprovou a iniciativa. Devido à pandemia do coronavírus, estávamos com pouca expectativa para este ano. A parceria ajudou a alavancar as vendas e diminuir os prejuízos para os restaurantes, pescadores e marisqueiros. A Prefeitura pensou rápido e conseguiu usar a tecnologia para ajudar a comunidade, comemora.

ACIMA DAS EXPECTATIVAS

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Renzo Nagen, destaca que o evento superou as expectativas dos expositores e restaurantes participantes e movimentou R$ 212,7 mil com a venda das tortas.

Vitória é destaque nacional e mundial em cidades inteligentes, e, mais uma vez, inovamos e conseguimos encontrar uma alternativa para que, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, o Festival da Torta Capixaba pudesse acontecer de forma segura. O evento foi um sucesso e se mostrou com alternativa eficiente, sem a qual as famílias amargariam grandes prejuízos", aponta.

A vice-presidente da Associação de Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras de Siri da Ilha das Caieiras, Simone Leal, lembra que os preparativos para o festival começaram meses antes, com a estocagem dos mariscos para o preparo da torta, e que os expositores estavam apreensivos com a possibilidade de cancelamento do evento.

"A venda das tortas por aplicativo foi uma medida emergencial que a prefeitura nos apresentou, que confiamos e abraçamos. Foi uma experiência inédita e que deu muito certo. A visibilidade que conseguimos foi muito grande e começamos a receber pedidos mesmo antes do lançamento do festival. Estamos muito felizes e gratos, afirma.