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Festival da Torta Capixaba on-line vendeu quase 2 toneladas da iguaria

Expositores e restaurantes da Ilha das Caieiras comemoram os mais de R$ 50 mil arrecadados durante os quatro dias de evento, em meio à pandemia de coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 14:00

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 14:00

Data: 08/04/2019 - ES - Vitória - Torta Capixaba preparada por Simone Leal, marisqueira, na Ilha das Caieras - Editoria: Cidades - Foto: Guilherme Ferrari - GZ
Torta Capixaba preparada por Simone Leal, marisqueira, na Ilha das Caieras Crédito: Guilherme Ferrari
O XVI Festival da Torta Capixaba da Ilha das Caieiras, que neste ano aconteceu de forma on-line e com entrega por meio de delivery, foi um sucesso. Quase duas toneladas de tortas foram comercializadas, de 9 a 12 de abril, e garantiram a geração de renda para dezenas de famílias de pescadores e desfiadeiras da região, contribuindo para manter a tradição do principal prato da Semana Santa na mesa dos capixabas.
No total, foram nove expositores e cinco restaurantes cadastrados, que disponibilizaram dois tipos de tortas: bacalhau com palmito e de mariscos, em dois tamanhos distintos (500g ou 1kg). Ao todo, foram comercializados R$ 51,7 mil em tortas pelo aplicativo parceiro do evento.
A expositora Tatiana Veruska dos Santos comemora os novos clientes que ganhou com o festival. A última semana foi de muito trabalho para atender as encomendas pelo aplicativo. Além da venda da torta, ganhei novos clientes que viram meu contato e estão encomendando outros produtos que comercializo, conta.
A proprietária do Restaurante da Ilha, Paola da Silva, também aprovou a iniciativa. Devido à pandemia do coronavírus, estávamos com pouca expectativa para este ano. A parceria ajudou a alavancar as vendas e diminuir os prejuízos para os restaurantes, pescadores e marisqueiros. A Prefeitura pensou rápido e conseguiu usar a tecnologia para ajudar a comunidade, comemora.

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ACIMA DAS EXPECTATIVAS

O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Renzo Nagen, destaca que o evento superou as expectativas dos expositores e restaurantes participantes e movimentou R$ 212,7 mil com a venda das tortas.
Vitória é destaque nacional e mundial em cidades inteligentes, e, mais uma vez, inovamos e conseguimos encontrar uma alternativa para que, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, o Festival da Torta Capixaba pudesse acontecer de forma segura. O evento foi um sucesso e se mostrou com alternativa eficiente, sem a qual as famílias amargariam grandes prejuízos", aponta.
A vice-presidente da Associação de Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras de Siri da Ilha das Caieiras, Simone Leal, lembra que os preparativos para o festival começaram meses antes, com a estocagem dos mariscos para o preparo da torta, e que os expositores estavam apreensivos com a possibilidade de cancelamento do evento.
"A venda das tortas por aplicativo foi uma medida emergencial que a prefeitura nos apresentou, que confiamos e abraçamos. Foi uma experiência inédita e que deu muito certo. A visibilidade que conseguimos foi muito grande e começamos a receber pedidos mesmo antes do lançamento do festival. Estamos muito felizes e gratos, afirma.
*Com informações da PMV

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