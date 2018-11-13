Festival com fartura de cervejas artesanais a Iriri no feriado

Um dos Beer Trucks que estarão presentes no 1º Iriri Bier Festival Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

De 15 a 18 de novembro, o balneário de Iriri, em Anchieta, irá sediar o 1º Iriri Bier Festival. O evento irá reunir beer trucks de cervejas artesanais e chopes, food trucks de burguers artesanais, roda de boteco e outras delícias da gastronomia.

Os pratos serão comercializados a partir de R$ 10. De acordo com os organizadores, haverá ainda no local food truks de crepes doces e salgados, comida mexicana, argentina, italiana, japonesa, doces gourmet, cafés e churros.

O festival será instalado na área de eventos do balneário, na Praia da Costa Azul. Todos os dias, das 17h à meia noite, haverá música ao vivo e funcionamento dos empreendimentos. Ainda, na área do evento, será instalado um espaço kids, com diversos brinquedos.

Para o presidente da Associação Iriri Vivo, Caio Mozer, o evento vem para somar à diversidade de atrações que o balneário já oferece e atrair turistas para a vila. Iriri já oferece diversos empreendimentos de qualidade, o evento foi criado para trazer novidades e com isso aumentar as opções para nossos visitantes, disse.

Serviço:

1º Iriri Bier Festival

Quando: 15 a 18 de novembro, da 17h à meia noite

Onde: Área de eventos | Praia da Costa Azul, Iriri  Anchieta

Entrada franca