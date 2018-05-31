Feriadão traz os últimos dias de Roda de Boteco; que tal petiscar?

Roda de Boteco 2018, que termina no próximo domingo (3). Que tal aproveitar o feriadão e fazer uma martona de botecos? A pedida é boa e fica melhor ainda sabendo que 38 bares e botecos da Grande Vitória estão participando do, que termina no próximo domingo (3).

O concurso estabelece uma disputa entre os estabelecimentos participantes com voto popular. Cada petisco custa R$ 29,90 e vem acompanhado de uma Brahma Extra 600ml. Ao final da experiência gastronômica, os clientes recebem uma cédula para avaliar a comida e o local sob os critérios: temperatura da bebida; atendimento; higiene do local e sabor do tira-gosto, sendo que a qualidade da comida vale 50% da nota.

O atendimento vem em segundo lugar, com 30%. A higiene do local e a temperatura da bebida são responsáveis por 10% (cada) no resultado da avaliação. Todos os botequeiros que comerem o petisco recebem as cédulas de votação.

Além do título de melhor bar ou boteco (categorias que se diferenciam de acordo com o porte do estabelecimento), o garçom que for reconhecido pelo público com o melhor atendimento recebe o prêmio de R$ 1 mil. O segundo lugar fica com R$ 750,00 e o terceiro ganha R$ 500,00.

PETISCOS COM CRIATIVIDADE

Para conquistar o voto do público, é preciso apostar no sabor e na criatividade. Os bolinhos são presença garantida em vários botecos e bares, mas os recheios podem ser surpreendentes. Nossa moqueca também virou matéria-prima para diversos petiscos. Confira os petiscos disponíveis abaixo

BOTECÃO

O Botecão 2018 será nos dias 8 e 9 de junho, na Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira,

Vitória, e terá grandes nomes do samba como atrações: Jorge Aragão, Demônios da Garoa, Fundo de Quintal e Péricles.

"Este ano estamos voltando para 'casa', no Álvares Cabral. Vamos fazer um evento com 100% de samba a pedido dos nossos botequeiros", contou Raimundo Nonato, organizador do Roda de Boteco, durante o lançamento do Roda de Boteco 2018.

Jorge Aragão e Demônios da Garoa se apresentam na sexta-feira, dia 8 de junho. Fundo de Quintal e Péricles cantam no dia seguinte, com abertura das bandas Sambasim e Samba Retrô.

Os ingressos já estão à venda no site e em alguns bares participantes. O primeiro lote sai a R$ 90 (inteira) por dia de festa e com uma leva de ingressos solidários. Os botequeiros que levarem um