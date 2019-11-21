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Dip de espinafre é uma entradinha rápida e fácil. Confira a receita!

Ideal para servir com pão sírio, torradinhas ou palitos salgados, o creme de espinafre é gratinado e fica pronto em até 30 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 13:07

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 13:07

Dip de espinafre Crédito: Ara Fotografia
  • INGREDIENTES:
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • Folhas de 1 maço de espinafre picadas
  • 1 colher (chá) de molho inglês
  • Noz-moscada ralada a gosto
  • 1 pote de requeijão 
  • ¾ xícara (chá) de ricota amassada
  • 3 pães sírios rasgados e torrados

MODO DE PREPARO:

Em uma panela, doure o alho no azeite, acrescente o espinafre e refogue rapidamente. Desligue o fogo, adicione o molho inglês, a noz-moscada, o requeijão e a ricota e misture. Em um refratário, próprio para forno, coloque o creme de espinafre e salpique o parmesão. Leve para gratinar em forno alto por, aproximadamente, 15 minutos. Sirva em seguida com o pão sírio torrado.

Rendimento:

6 porções

Tempo:

30 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Tirolez.

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