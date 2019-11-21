Dip de espinafre é uma entradinha rápida e fácil. Confira a receita!

Em uma panela, doure o alho no azeite, acrescente o espinafre e refogue rapidamente. Desligue o fogo, adicione o molho inglês, a noz-moscada, o requeijão e a ricota e misture. Em um refratário, próprio para forno, coloque o creme de espinafre e salpique o parmesão. Leve para gratinar em forno alto por, aproximadamente, 15 minutos. Sirva em seguida com o pão sírio torrado.