Dip de espinafre é uma entradinha rápida e fácil. Confira a receita!

- INGREDIENTES:
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher (sopa) de azeite
- Folhas de 1 maço de espinafre picadas
- 1 colher (chá) de molho inglês
- Noz-moscada ralada a gosto
- 1 pote de requeijão
- ¾ xícara (chá) de ricota amassada
- 3 pães sírios rasgados e torrados
MODO DE PREPARO:
Em uma panela, doure o alho no azeite, acrescente o espinafre e refogue rapidamente. Desligue o fogo, adicione o molho inglês, a noz-moscada, o requeijão e a ricota e misture. Em um refratário, próprio para forno, coloque o creme de espinafre e salpique o parmesão. Leve para gratinar em forno alto por, aproximadamente, 15 minutos. Sirva em seguida com o pão sírio torrado.
Rendimento:
6 porções
Tempo:
30 minutos
Complexidade:
Fácil