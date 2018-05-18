Confira quatro receitas de petiscos do festival Roda de Boteco

Para quem quer fazer um boteco em casa, e tem disposição para botar a mão na massa, literalmente, publicamos aqui quatro receitas participantes desta edição do festival Roda de Boteco. O evento segue até o dia 3 de junho, em 38 bares e botecos da Grande Vitória.
Abaixo, você confere o passo a passo do Soltando o Verbo, o bolinho de língua bovina do Chopp Point; do Rei da Praia, a porção de rissoles de banana da terra com peroá do quiosque Regina Maris; do Vacalhau Atolado na Cachaça, as rodelas de berinjela recheadas do bar Sabor da Cachaça; e do Delícia Carioca, o bolinho no palito com recheio de carne de sol e catupiry do Rio Botequim.
Rei da Praia
Ingredientes
500g de filé de peroá frito
1 banana-da-terra pequena frita em cubinhos
1 cebola picada
1 tomate picado
2 bananas-da-terra cozida
2 xícaras de leite
1 xícara de farinha
de trigo
2 colheres de manteiga
200g de maionese
Óleo de soja para fritar
30g de gengibre ralado
1 ovo batido
Farinha de trigo e de rosca para empanar
Sal a gosto
Coentro a gosto
Passo a passo
Em um liquidificador, bata a banana com o leite, o gengibre e uma colher de manteiga, ajuste o sal.
Despeje o creme em uma panela e leve ao fogo para ferver. Acrescente o trigo e mexa até soltar da panela. Acrescente o restante da manteiga, sove e reserve.
Depois de frito, picote o filé de peroá, junte a cebola, o tomate, uma parte do coentro picado e os cubinhos de bananas.
Recheie os rissoles com o peroá, empane à milanesa e frite em óleo de soja.
Em um processador, triture o coentro e misture a maionese para fazer o molho.
Delícia Carioca
Ingredientes
500 ml de leite
500 ml de água
1/2 colher de sopa de margarina
550g de trigo
Sal a gosto
500g de carne de sol
1/2 maço de salsinha
120g de requeijão cremoso
120g de farinha de rosca
60g de queijo parmesão ralado
Palitos de servir petiscos
Passo a passo
Em uma panela no fogo, misture a água, o leite, a margarina e o sal. Quando começar a ferver, adicione o trigo aos poucos, misturando até que a massa se solte da panela. Reserve.
A carne de sol pode ser preparada a gosto, e depois desfiada e misturada à salsinha picada.
Com a massa fria, abra a mesma com um rolo, e vá formando bolinhos. Com as mãos, molde os bolinhos para que seja colocada a carne de sol, o requeijão cremoso e o palito.
Feche a massa, e empane na mistura de farinha de rosca e parmesão. Depois, frite em óleo bem quente. Rende até 60 unidades (depende do tamanho).
"Vacalhau" atolado na cachaça
Ingredientes
2 berinjelas
500g de carne de panela
500g de bacalhau
1kg de farinha de rosca
4 dentes de alho
Pimenta-do-reino a gosto
1 maço de salsa
1 maço de cebolinha
300g de queijo muçarela
100g de azeitonas pretas
1 dose de cachaça
4 maçãs sem casca cortadas em rodelas grossas
1 colher de café de sal
1 xícara de suco
de maçã
1 xícara de açúcar
Suco coado de
1 limão
Passo a passo
Corte a berinjela em rodelas. Refogue a carne de sua preferência no alho, cebola, salsa, cebolinha e pimenta-do-reino e sal a gosto. Desfie. Pegue duas rodelas de berinjela, recheie com a carne, empane com ovos e farinha de rosca.
Refogue o bacalhau no azeite, cebola, alho sal a gosto e pimenta do reino. Recheie duas rodelas de berinjela com o bacalhau e queijo muçarela e empane com ovo e farinha de rosca. Sirva com geleia de cachaça.
Para a geleia, cozinhe as maçãs, com uma pitada de sal, o suco de maçã, a xícara de açúcar e o suco de um limão em fogo baixo, até reduzir, e adicione a cachaça.
Soltando o Verbo
Ingredientes
2 línguas de boi pequenas (cerca
de 1,5 kg)
300 ml de vinho branco
2 cebolas médias processadas
2 pimentas dedo-de-moça
1 colher de chá de pimenta-do-reino branca (quebrar ou moer apenas na hora
de utilizar)
1 colher de café de páprica picante
1 ovo
1 xícara de chá de trigo
2 colheres de sopa
de alho
Salsinha e cebolinha
a gosto
Sal a gosto
Passo a passo
Em uma panela de pressão, coloque as línguas ainda com pele (apenas sem amígdalas e gordura do começo) e cubra com água.
Deixe ferver de 10 a 12 minutos e retire. Jogue a água utilizada fora, e dê um choque de água fria nas peças. Tire da água novamente e elimine-a. Retire a pele das línguas.
Em outra panela de pressão, corte as línguas em pedaços pequenos e tempere-as com cebola (processada), páprica picante, pimenta-do-reino branca, alho e, por último, adicione o vinho branco. Não use água em hipótese alguma. Deixe cozinhar na mistura por cerca de 25 minutos, até a língua ficar no ponto certo.
Depois de cozida, ainda na panela, leve à geladeira por 1 hora, para que a gordura presente na língua suba para superfície e endureça. Em seguida, com uma colher, retire toda essa gordura.
Mistura 1: junte a carne ao que restou da mesma panela, processe tudo aos poucos, de modo que fique bem homogêneo.
Mistura 2: junte a carne processada ao ovo e trigo. misture bem, de modo a sumir qualquer vestígio dos mesmos. a massa deve ser misturada de forma iguais, sendo este um dos principais passos para o sucesso da receita.
Mistura 3: corte as salsinhas, cebolinha e pimentas dedo-de-moça em pedacinhos bem pequenos, e misture a massa. Busque misturar bem os itens. Coloque sal, misture mais.
Leve a mistura ao fogo até soltar da panela. Coloque em uma vasilha e leve à geladeira por cerca de 15 a 25 minutos.
Com as mãos untadas com um pouco de óleo, faça os bolinhos. Frite-os no óleo a 200° C.