Confira opções de doçuras natalinas para a ceia ou para presentear

Além daquelas carnes gostosas e suculentas, da farofa sempre disputada e do bacalhau que tem um lugar especial no nosso prato, o Natal é muito aguardado pelos glutões por um outro motivo: a época remete à produção de doces deliciosos e tradicionalíssimos, como as tortas que fazem bonito nos banquetes dos dias 24 e 25, e, é claro, os panetones, que acompanham bem um café e podem servir até mesmo para presentear.

Aproveitando o período, a equipe do Prazer&Cia foi atrás das mãos de fada que produzem as guloseimas. Nesta edição estão reunidas doze dicas de onde (ou com quem) encomendar panetones, chocotones, bolos natalinos e tortas diversas.

E já vamos logo avisando: os doces ganham versões mais turbinadas a cada ano que passa. Seguindo o gosto do capixaba, os chefs, confeiteiros e doceiros apostam cada vez mais em versões chocolatudas do pão italiano originalmente feito com frutas secas. Neste ano, encontramos opções que partem de R$ 12.

Para quem não abre mão da tradicional rabanada, a sugestão é a doceria Via Gourmet, no Barro Vermelho, que produz o pão crocante e açucarado com receita incrementada. O doce será vendido na loja até o dia 22 de dezembro.

As rabanadas são recheadas com brigadeiro brûlée ou com doce de leite, e chegam à mesa das formigas em porção com duas unidades (R$ 12 e R$ 11, respectivamente). Além disso, a loja também tem doces para presentear, como os mini chocotones (R$ 22) e a caixa decorada com chocolates (R$ 12), e sobremesas para a ceia de Natal, como bolos e verrines, montado em camadas em um refratário.

Ficou com água na boca? Confira as dicas!

Via Gourmet

Cardápio: A doceria comandada por Patrícia Pinho faz quitutes tanto para a ceia quanto para quem quer presentear. Na primeira seção, destacam-se as tortas de morango, Ninho, Ninho com Nutella e nozes com pralinê (a partir de R$ 95 a unidade), além das de chocolate com morango, chocolate com nozes ou chocolate com brigadeiro (a partir de R$ 98). As verrines na travessa também são boas sugestões para completar o banquete, e saem nos sabores brûlée com frutas e merengue, Ninho com morangos frescos, limão com merengue, doce de leite crocante, torta holandesa, abacaxi com coco e red velvet (a partir de R$ 98). Além disso, ainda terá mini brownie recheado (R$ 10) e minichocotone recheado em caixa decorada (R$ 22, a unidade).

Encomendas: Os pedidos para o dia 24 de dezembro devem ser feitos até o dia 22, pelo telefone (27) 98151-6505 ou na loja, que fica na Rua José Luis Gabeira, 81, Barro Vermelho, Vitória.

Amor com Açúcar

Cardápio: Pavlova (sobremesa recheada com creme de leite fresco e frutas vermelhas), brownie com morangos, red velvet, torta holandesa e torta de morango com creme de baunilha são boas pedidas para compor a mesa da ceia. A lista ainda é incrementada pela torta de limão, torta de abacaxi com coco e torta de tiramisù, além da taça gigante, disponível nos sabores red velvet, torta holandesa com morangos frescos e brownie com ganache de Nutella e musse de leite Ninho.

Encomendas: Na loja, na Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-5136. Assinantes de A GAZETA têm vantagens na doceria.

Beta Cake

Cardápio: A confeiteira Roberta Manhães preparou brownietones para a temporada natalina, unindo a massa de brownie à tradicional receita do panetone. A versão míni, com cerca de 200g, sai por R$ 12, já na embalagem decorada, ideal para presentear. Os recheios são fartos e estão disponíveis em diferentes sabores.

Encomendas: O ideal é que as encomendas sejam feitas com um dia de antecedência, ao menos. Os clientes retiram as doçuras em Jardim Camburi, em frente ao Colégio Renovação. (27) 99257-9527.

Oba, Doce!

Cardápio: São cinco opções: panetone ou chocotone recheado nos sabores brigadeiro de Ninho com brigadeiro de Nutella ou doce de leite com nozes ou brigadeiro meio amargo ou prestígio (a partir de R$ 58, com 1,2kg); chocotone de colher nos sabores chocolate com nozes, ou Ninho com Nutella ou brigadeiro ou paçoca (R$ 23, 350ml); caixa de brigadeiros gourmet para presentear (a partir de

R$ 17, com seis unidades); caixa de minipalha italiana (sabores sortidos, a partir de R$ 12 com seis unidades); e pote com mistura pronta para preparo de brownie sabor gotas de chocolate com nozes (R$ 38, e rende um brownie em forma de 20x30cm).

Encomendas: Pede-se antecedência nos pedidos, que são embalados para presente em caixa ou sacola temática e laço de fita. Encomendas até o dia 18 de dezembro, pelo Whatsapp (27) 99201-9595, e podem ser pagas com PicPay, cartão de débito ou transferência bancária.

Myli Petit

Cardápio: Confeiteira de mão cheia, Jamyli Sthel prepara três tipos de gostosuras para esta temporada: os presentinhos de brownie (cubos do bolo banhados e recheados com chocolate, doce de leite ou Nutella, entregues em lata com tema natalino/R$ 25, 100g); os cones natalinos (R$ 16, 100g), compostos por pipoca doce de ninho com Nutella; e o caketone, um bolo de chocolate com massa úmida e gotas de chocolate ao leite (quatro opções de recheio sob consulta). Este sai a R$ 35, na embalagem com 200g, ou por R$ 95 (com um quilo).

Encomendas: Os pedidos devem ser feitos pelo Whatsapp (27) 99705-0068, com Bruna. O pagamento pode ser feito via depósito bancário ou PicPay. Os pedidos serão retirados a partir do dia 10, em Jardim da Penha, Vitória, e também podem ser entregues na Capital ou em Vila Velha (taxa sob consulta).

La Vendita

Cardápio: São oferecidos panetones legítimos, produzidos com fermentação natural. Custam a partir de R$ 58,40. Entre as opções, estão as gostosuras da tradicional família Fasano.

Encomendas: Os produtos estão disponíveis para pronta-entrega na loja, na Av. Francisco Generoso da Fonseca, 374, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-2872.

Cakes and Bakes

Cardápio: A produção artesanal de bolos e massas, comandada por Renata Póvoa, aposta nos bolos natalinos, como o de chocolate 50% cacau e geleia de morango; o de nozes com recheio de brigadeiro e nozes; e o bolo crocante branco com recheio de brigadeiro branco, doce de leite e pralinê de castanhas. A versão míni (10 a 12 fatias) sai a R$ 110; o pequeno (15 a 20 fatias) custa R$ 170; o médio (30 a 35 fatias), R$ 250; e o grande não sai por menos de R$ 300 (com 40 a 50 fatias).

Encomendas: Podem ser feitas pelo telefone (27) 99942-8143 e pelo [email protected]

Chocolateria Brasil

Cardápio: Os panetones trazem nove opções de recheios diferentes: ao leite; nero; brigadeiro de chocolate com nozes; creme de leite condensado; limão; pistache; creme brûlée; doce de leite argentino; e Nutella. Eles custam a partir de R$ 110, com um quilo. O tradicional, com gotas de chocolate, sai a R$ 58 (550g). Além disso, há os chocolates especiais em formato de motivos natalinos, como a bola (R$ 10, 50g) e a árvore de natal gigante (R$ 75, 500g). O bolo natalino é mais uma guloseima preparada pela chef Flávia Gama, com massa cremosa e fofa de limão, recheio de ganache de limão e framboesa (a partir de R$ 230, com 25 fatias).

Encomendas: Os produtos de Natal estão disponíveis na loja para compra e encomenda. Rua João da Silva Abreu, 971, loja 7, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.

Outback

Cardápio: Seguindo a tendência do último ano, a rede lançou o Thunderttone: panetone com gotas de chocolate, recheado com ganache de chocolate meio amargo e finalizado com cobertura de chocolate ao leite e granulado belga, além da base do legítimo brownie da casa, com nozes pecan. A doçura tem 800g, e sai a R$ 59,90.

Encomendas: O panetone está disponível nas unidades do restaurante, nos Shoppings Vitória e Vila Velha. (27) 3235-7253.

A Confeitaria

Cardápio: São cinco opções de tortas preparadas pela chef Silvia Lys: de chocolate com avelãs, frutas secas, castanhas e cereja fresca (R$ 240); red velvet com frutas vermelhas (R$ 180); três chocolates (R$ 180); de chocolate sem trigo (R$ 160); e de morango (R$ 180). Todas com decoração natalina. Além das tortas, há gostosuras boas também para presentear, a partir de R$ 65, como o panebolo, o bolo de laranja com cranberry, o de maçã com especiarias e os pasteizinhos de nozes, com massa amanteigada

Encomendas: A doceria fica na Rua Eugênio Netto, 150, Praia do Canto, Vitória. (27) 99276-3533.

Le Chocolatier

Cardápio: O panetone de avelã trufado é o lançamento para o Natal. Elaborado com chocolate artesanal, o doce sai a R$ 74,90. Outra opção é o panetone trufado de chocolate ao leite.

Encomendas: Os panetones estão disponíveis nas lojas do Shopping Vila Velha e Vitória, Jardim da Penha, Praia do Canto, Aeroporto e Centro da Praia. (27) 3325-3255.

Chocolartes Gourmet

Cardápio: Tem chocotones com cinco recheios diferentes, como brigadeiro tradicional, brigadeiro belga, prestígio, leite Ninho e churros (R$ 60, cada), além de quatro com recheios especiais (Ninho com Nutella, Ninho com brigadeiro, ninho com oreo e Kinder/R$ 70, cada). Todos pesam um quilo e vêm em caixa com visor transparente e laço. As versões miniatura saem por R$ 15 (200g).

Encomendas: Pelo telefone (27) 99939-7310 (WhatsApp também). A retirada é feita na Ilha do Boi, em Vitória.

Buffet e Doceria Edna Jabour

Menu: É possível montar o próprio chocotone, escolhendo o tamanho (500g ou 1kg), até dois recheios (como brigadeiro belga ao leite ou amargo, ninho com nutella, amêndoas crocantes, estrogonofe de nozes e kinder bueno) e a cobertura (ninho com nutella, brigadeiro ou ganache meio amarga). Além disso, há tortas a partir de R$ 180 (como a de Sintra) e os tradicionais bolos natalinos.