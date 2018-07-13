FESTIVAL

Comidas típicas, cerveja artesanal e quadrilhas agitam arraiá cervejeiro

Arraiá Beer continua nesta semana agitando a programação da festa junina de shopping

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 02:01

Redação de A Gazeta

Festa Junina no Shopping Boulevard tem festival de cerveja e muita música Crédito: Divulgação/Boulevard Shopping
Canjica, Quentão, Pilsen, Weissbier, quadrilhas e comidas típicas reunidas num só local, o Arráia Beer, que retornou na quinta-feira (12) e vai até domingo (15), promete um festival inesquecível para todos os gostos. Essa semana serão 5 bandas, 3 quadrilhas, 1 trio de forró e um arraiá Pet, nos últimos quatro dias de evento, num ambiente preparado para atender com qualidade e conforto toda família capixaba.
O evento acontece no  estacionamento do Boulevard Shopping e na Praça de Alimentação, onde ocorrerão as quadrilhas e a música ao vivo com os Trios de forró. Na estrutura externa são 14 cervejarias renomadas do cenário nacional e as tradicionais barraquinhas com comidas e quitutes para toda a família e é claro, muito tira-gosto e lanches, serão 08 tendas de alimentação e 09 de cervejas.
Ainda em comemoração ao mês junino, o shopping também realiza o Booulevard Experiências Gastronômicas especial com receitas típicas. Nesta sexta-feira (13), a chef Evelize Fraga ensina: Cupcake de Amendoim com recheio de brigadeiro de paçoca e Pipoca Gourmet de leite ninho com nutella. As aulas são gratuitas e limitadas, é necessário se inscrever no SAC.
SERVIÇO
I Arráia Beer
Quando: até domingo (15) - sexta, das 17h à 0h; Sábado e domingo, das 15h às 0h
Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, ao lado do Jockey Club em Itaparica
Shows
Sexta-feira (13): às 21h, Cláudio Bocca
Sábado (14): às 19h, Trio Havengar; às 22h, Dona Fran
Domingo (15): às 19h, Forró Raiz
Entrada Gratuita
Pratos: R$10 a R$60
Bebidas: R$4 a R$30
Quadrilha no Arraiá Beer Boulevard
Onde: Praça de Alimentação do Boulevard Shopping Vila Velha
Quadrilhas:
13/07  21h  Estrela
14/07 - 21h  Paixão Junina
15/07  19h  Amor Caipira
14/07  15h - Aurraiá PET (Entrada A)
Música ao Vivo na Praça de Alimentação
14/07  19h30  Trio Bota pra Roer
Arraiá Experiências Gastronômicas Junino
13/07  19h30  Chef Evelize Fraga
Receitas: Cupcake de Amendoim com recheio de brigadeiro de paçoca e Pipoca Gourmet de leite ninho com nutella.

