Chefs cozinham em live solidária para ajudar crianças carentes

Um time formado por 14 chefs promove, nos dias 1 e 2 de junho, uma maratona de lives culinárias em benefício do projeto Corrente Rebrincar, que arrecada doações de brinquedos e roupas para crianças carentes do Estado. No comando das aulas estarão os chefs Júnior Vieira, Dany Novo, Pri Luques, Ana Paula Pereira, Cláudia Thomaz, Regina Meynard, Andrea Souto, Betsi Coutinho, Marina Uvo, Paula Dias, Estéfani Nobre, Evelize Fraga, Elizangela Merlo e Paula Guéron.
Para participar da live "Corrente dos Chefs", que acontecerá em um grupo fechado do Facebook, os interessados deverão doar cestas básicas ou 5kg de alimentos no endereço indicado abaixo, entre os dias 30 e 31/05. Mais informações: (27) 99974-6225.
BARTENDER LANÇA CURSO ONLINE DE DRINQUES
O mixologista Diogo Cypriano, do Birita Casa de Cocktail, na Rua da Lama, aproveitou a quarentena para lançar um curso de coquetelaria pela internet. Nas aulas ele ensina a preparar drinques clássicos e autorais. O curso completo "Seja um Expert em Drinks" custa R$ 149 (valor promocional, sujeito a alteração) e a inscrição no site www.sejabartender.com dá direto a três aulas gratuitas, uma delas sobre gim tônica e variações.
RODA DE BOTECO CHEGA À RETA FINAL
Termina neste sábado, 30 de maio, a edição 2020 do Roda de Boteco, primeira a acontecer exclusivamente por delivery. O festival reúne 24 bares de Vitória, Vila Velha e Serra com petiscos a R$ 39,90 (com uma cerveja em lata inclusa). Os pedidos nos participantes do Roda de Boteco em Casa com Você são feitos pelo aplicativo Shipp. Mais informações no Instagram @rodadeboteco.
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