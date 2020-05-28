Chefs cozinham em live solidária para ajudar crianças carentes

Ver essa foto no Instagram

E? com muita alegria que a gente vem convidar voce?s pra primeira live em prol da Rebrincar; Corrente de Chefs Alguns dos nossos melhores chefs se juntaram e fara?o dois dias de live solida?ria com receitas escolhidas a dedo, afim de arrecadarmos alimentos para nossas crianc?as. Vai funcionar assim: nos dias 30 e 31 de maio estaremos de planta?o na frente de nossa casa, na Praia da Costa (interessados enviamos enderec?o inbox), recebendo cestas ba?sicas, ou 5 kg de alimentos ou ainda doac?o?es em dinheiro via PicPay e Banco do Brasil, essa doac?a?o dara? direito ao acesso a live nos dias 01 e 02 de junho, via Facebook num grupo fechado. Vai ser lindo! Chefs tops mostrando que gostoso mesmo e? ser solida?rio! Qualquer du?vida, entrem em contato conosco. E nos dias que se seguem vamos passando mais informac?o?es pra voce?s!