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Chefs cozinham em live solidária para ajudar crianças carentes

'Corrente dos Chefs' reunirá 14 profissionais em aulas de culinária. Curso de drinques e últimos dias do Roda de Boteco também são destaque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 15:58

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 15:58

Crunch caramel brownie chef Dany Novo
Crunch caramel brownie será preparado pela chef Dany Novo em uma das aulas  Crédito: Instagram/Chef Dany Novo
Um time formado por 14 chefs promove, nos dias 1 e 2 de junho, uma maratona de lives culinárias em benefício do projeto Corrente Rebrincar, que arrecada doações de brinquedos e roupas para crianças carentes do Estado. No comando das aulas estarão os chefs Júnior Vieira, Dany Novo, Pri Luques, Ana Paula Pereira, Cláudia Thomaz, Regina Meynard, Andrea Souto, Betsi Coutinho, Marina Uvo, Paula Dias, Estéfani Nobre, Evelize Fraga, Elizangela Merlo e Paula Guéron.       
Para participar da live "Corrente dos Chefs", que acontecerá em um grupo fechado do Facebook, os interessados deverão doar cestas básicas ou 5kg de alimentos no endereço indicado abaixo, entre os dias 30 e 31/05. Mais informações: (27) 99974-6225. 
Ver essa foto no Instagram

E? com muita alegria que a gente vem convidar voce?s pra primeira live em prol da Rebrincar; Corrente de Chefs Alguns dos nossos melhores chefs se juntaram e fara?o dois dias de live solida?ria com receitas escolhidas a dedo, afim de arrecadarmos alimentos para nossas crianc?as. Vai funcionar assim: nos dias 30 e 31 de maio estaremos de planta?o na frente de nossa casa, na Praia da Costa (interessados enviamos enderec?o inbox), recebendo cestas ba?sicas, ou 5 kg de alimentos ou ainda doac?o?es em dinheiro via PicPay e Banco do Brasil, essa doac?a?o dara? direito ao acesso a live nos dias 01 e 02 de junho, via Facebook num grupo fechado. Vai ser lindo! Chefs tops mostrando que gostoso mesmo e? ser solida?rio! Qualquer du?vida, entrem em contato conosco. E nos dias que se seguem vamos passando mais informac?o?es pra voce?s!

Uma publicação compartilhada por Corrente Rebrincar (@correnterebrincar) em

BARTENDER LANÇA CURSO ONLINE DE DRINQUES

Drinques do bartender Diogo Cypriano
Drinques preparados em aula pelo bartender Diogo Cypriano Crédito: Rodrigo Psy/Divulgação
O mixologista Diogo Cypriano, do Birita Casa de Cocktail, na Rua da Lama, aproveitou a quarentena para lançar um curso de coquetelaria pela internet. Nas aulas ele ensina a preparar drinques clássicos e autorais. O curso completo "Seja um Expert em Drinks" custa R$ 149 (valor promocional, sujeito a alteração) e a inscrição no site www.sejabartender.com dá direto a três aulas gratuitas, uma delas sobre gim tônica e variações.

RODA DE BOTECO CHEGA À RETA FINAL

Costela na manteiga do Peruggia's Bar no Roda de Boteco 2020
Costela na manteiga do Peruggia's Bar no Roda de Boteco 2020 Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Termina neste sábado, 30 de maio, a edição 2020 do Roda de Boteco, primeira a acontecer exclusivamente por delivery. O festival reúne 24 bares de Vitória, Vila Velha e Serra com petiscos a R$ 39,90 (com uma cerveja em lata inclusa). Os pedidos nos participantes do Roda de Boteco em Casa com Você são feitos pelo aplicativo Shipp. Mais informações no Instagram @rodadeboteco
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

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