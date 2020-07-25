Receita

Aprenda a fazer bolo de bolonhesa com o chef Juarez Campos

Que tal juntar aquelas carnes que sobraram na geladeira durante a semana e investir em um prato diferente e gostoso? Confira a sugestão do colunista da CBN Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 14:26

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 14:26

  • INGREDIENTES:
  • 2 xícaras de carne moída
  • 1 xícara de molho de tomates
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picado
  • 1 colher de sopa de salsa e cebolinha picados
  • 1/3 de  xícara de azeite
  • 3 xícaras de farinha de trigo com fermento 
  • 3 ovos
  • 3 xícaras de leite 
  • ½ xícara de óleo 
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Parmesão ralado

MODO DE PREPARO

Refogue a cebola e o óleo no azeite. Na panela, coloque a carne moída, deixando dourar um pouco. Depois, junte o molho de tomates, a salsa e a cebolinha. Acrescente à mistura o sal e a pimenta-do-reino a gosto.
Em um liquidificador, misture o trigo, os ovos, os leite e o óleo. Após o preparo, misture bem na carne moída, até virar um bolo consistente. Distribua em uma assadeira untada e salpique queijo parmesão. Asse em forno pré-aquecido, entre 180º e 200ºC, por aproximadamente 30 minutos.

DICAS DO CHEF

Prepare uma jardineira de legumes picadinhos para servir junto à carne moída. O prato ficará ainda mais gostoso. A carne de frango moída pode substituir a carne vermelha.

Tempo de preparo:

30 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita de Juarez Campos, chef do Oriundi e colunista da CBN Vitória aos sábados no quadro "Dicas do Chef".

