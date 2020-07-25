Aprenda a fazer bolo de bolonhesa com o chef Juarez Campos

- INGREDIENTES:
- 2 xícaras de carne moída
- 1 xícara de molho de tomates
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picado
- 1 colher de sopa de salsa e cebolinha picados
- 1/3 de xícara de azeite
- 3 xícaras de farinha de trigo com fermento
- 3 ovos
- 3 xícaras de leite
- ½ xícara de óleo
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Parmesão ralado
MODO DE PREPARO
Refogue a cebola e o óleo no azeite. Na panela, coloque a carne moída, deixando dourar um pouco. Depois, junte o molho de tomates, a salsa e a cebolinha. Acrescente à mistura o sal e a pimenta-do-reino a gosto.
Em um liquidificador, misture o trigo, os ovos, os leite e o óleo. Após o preparo, misture bem na carne moída, até virar um bolo consistente. Distribua em uma assadeira untada e salpique queijo parmesão. Asse em forno pré-aquecido, entre 180º e 200ºC, por aproximadamente 30 minutos.
DICAS DO CHEF
Prepare uma jardineira de legumes picadinhos para servir junto à carne moída. O prato ficará ainda mais gostoso. A carne de frango moída pode substituir a carne vermelha.
Tempo de preparo:
30 minutos
Complexidade:
Fácil