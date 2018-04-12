Chef argentino vem a Vitória para tarde de experiências gastronômicas

No próximo dia 22, um domingo, o restaurante argentino La Dolina realiza a primeira edição do evento Casa de Locos. O trio que comanda a casa, formado por Ivan Di Cesare, Emilio Farfan e Nahuel Belmar Recchia, recebe o chef Ricki Motta, do restaurante uruguaio Bodega Garzón, para uma tarde de celebração à boa gastronomia sul-americana.

O banquete será composto por oito passos (entre peixe, mariscos, carnes e sobremesas), e custa R$ 160 por pessoa, com direito a duas taças de vinho (um tinto e um branco, ambos da própria Bodega Garzón), chope liberado (Cervejaria Espírito Santo) e atração musical (Duets, tocando rock internacional e releituras de clássicos das décadas de 1970, 1980, 1990 e outras canções mais atuais).

Ricki chegou a trabalhar com os argentinos tempos atrás. A ideia de trazê-lo para uma programação especial já era antiga, conforme contou Ivan, mas a agenda dos chefs só foi ajustada recentemente.

O evento está marcado para as 12h e segue até as 16h30, no próprio restaurante, que fica na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, no bairro República. Os ingressos estão disponíveis neste link . Mais informações no telefone (27) 3207-7944.

Confira o menu completo

- Pesca inteira em cama de bambu, picles e molho chermoula (espécie de marinada marroquina)

- Mariscos, arroz socarrat (tostadinho com a caramelização das gorduras do refogado e amidos do arroz) e aioli

- Milho na parrilla, manteiga defumada e farofa de especiarias (para comer com as mãos)

- Ossobuco, pão na chapa, coalhada e pimenta fermentada

- Creme de mollejas (timo do boi), abobrinha, pimenta biquinho em torta frita

- Impregnação de aipim com açafrão e manteiga de alho-poró

- Alfajor argentino