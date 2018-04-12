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Oito pratos

Chef argentino vem a Vitória para tarde de experiências gastronômicas

Argentinos do La Dolina recebem o o conterrâneo Ricki Motta, do restaurante Bodega Garzón; evento terá oito pratos e chope liberado

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 17:35
No próximo dia 22, um domingo, o restaurante argentino La Dolina realiza a primeira edição do evento Casa de Locos. O trio que comanda a casa, formado por Ivan Di Cesare, Emilio Farfan e Nahuel Belmar Recchia, recebe o chef Ricki Motta, do restaurante uruguaio Bodega Garzón, para uma tarde de celebração à boa gastronomia sul-americana.
O banquete será composto por oito passos (entre peixe, mariscos, carnes e sobremesas), e custa R$ 160 por pessoa, com direito a duas taças de vinho (um tinto e um branco, ambos da própria Bodega Garzón), chope liberado (Cervejaria Espírito Santo) e atração musical (Duets, tocando rock internacional e releituras de clássicos das décadas de 1970, 1980, 1990 e outras canções mais atuais).
Ricki chegou a trabalhar com os argentinos tempos atrás. A ideia de trazê-lo para uma programação especial já era antiga, conforme contou Ivan, mas a agenda dos chefs só foi ajustada recentemente.
O evento está marcado para as 12h e segue até as 16h30, no próprio restaurante, que fica na Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, no bairro República. Os ingressos estão disponíveis neste link. Mais informações no telefone (27) 3207-7944.
Confira o menu completo
- Pesca inteira em cama de bambu, picles e molho chermoula (espécie de marinada marroquina)
- Mariscos, arroz socarrat (tostadinho com a caramelização das gorduras do refogado e amidos do arroz) e aioli
- Milho na parrilla, manteiga defumada e farofa de especiarias (para comer com as mãos)
- Ossobuco, pão na chapa, coalhada e pimenta fermentada
- Creme de mollejas (timo do boi), abobrinha, pimenta biquinho em torta frita
- Impregnação de aipim com açafrão e manteiga de alho-poró
- Alfajor argentino
- Fruta assada, iogurte e garrapiñada de gergelim (parecido com praliné)

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