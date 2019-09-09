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Bufê de boteco

Cervejaria convida Bar do João para tarde de samba e feijoada

Evento será neste sábado (14), na Serpentário Brewery, em Consolação. Ingresso custa R$ 45 e dá direito à feijoada com acompanhamentos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2019 às 17:55

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 17:55

Torresmo do João é um dos destaques no bufê de feijoada Crédito: Gabriel Lordello/Divulgacao
Feijoada com paio, carne seca e pé de porco acompanhada por torresmo, farofa, couve, laranja, pastel de angu e mix de linguiças com batata bolinha. Ficou com água na boca? Pois prepare-se para encarar esse banquete na tarde de sábado (14), em um evento com chope artesanal, cachaça e samba na cervejaria Serpentário, em Consolação, Vitória.  
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O bufê é assinado por João Mendes, do famoso Boteco do João, em Santa Martha, e será servido pela primeira vez na cervejaria. O ingresso custa R$ 45 por pessoa e dá direito à feijoada com acompanhamentos, no sistema self-service. As bebidas serão vendidas à parte.
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Das torneiras sairão cinco estilos de cerveja produzidos pela Serpentário: Munich Helles, Mild, English IPA, Witbier e Belgian Blonde Ale, em copos de 300 ou 500ml (a partir de R$ 9). Adwalter Menegatti, produtor da cachaça Santa Terezinha, também vai estar presente com rótulos para venda e degustação.
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A trilha sonora será feita sob medida para o cardápio do dia: samba de raiz e outras brasilidades com o grupo Anisette, que toca nas feijoadas realizadas uma vez por mês no Boteco do João.  
Em Consolação, a festa começa às 13h e a feijoada vai até as 17h, mas as bebidas e a roda de samba ao vivo não têm hora certa para acabar.
SERVIÇO:
Serpentário Brewery convida Boteco do João
Quando: sábado (14/09), a partir das 13h.
Onde: Cervejaria Serpentário. Rua Pedro Botti, 48, Bairro Consolação, Vitória.
Ingresso: R$ 45 por pessoa (feijoada e couvert inclusos, bebidas à parte).
Atração musical: Anisette Brasilidades Musicais (samba de raiz).  
Mais informações: (27) 99844-4076 (Carol) e Instagram.  

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