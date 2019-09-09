Cervejaria convida Bar do João para tarde de samba e feijoada

Torresmo do João é um dos destaques no bufê de feijoada Crédito: Gabriel Lordello/Divulgacao

Feijoada com paio, carne seca e pé de porco acompanhada por torresmo, farofa, couve, laranja, pastel de angu e mix de linguiças com batata bolinha. Ficou com água na boca? Pois prepare-se para encarar esse banquete na tarde de sábado (14), em um evento com chope artesanal, cachaça e samba na cervejaria Serpentário, em Consolação, Vitória.

O bufê é assinado por João Mendes, do famoso Boteco do João, em Santa Martha, e será servido pela primeira vez na cervejaria. O ingresso custa R$ 45 por pessoa e dá direito à feijoada com acompanhamentos, no sistema self-service. As bebidas serão vendidas à parte.

Das torneiras sairão cinco estilos de cerveja produzidos pela Serpentário: Munich Helles, Mild, English IPA, Witbier e Belgian Blonde Ale, em copos de 300 ou 500ml (a partir de R$ 9). Adwalter Menegatti, produtor da cachaça Santa Terezinha, também vai estar presente com rótulos para venda e degustação.

A trilha sonora será feita sob medida para o cardápio do dia: samba de raiz e outras brasilidades com o grupo Anisette, que toca nas feijoadas realizadas uma vez por mês no Boteco do João.

Em Consolação, a festa começa às 13h e a feijoada vai até as 17h, mas as bebidas e a roda de samba ao vivo não têm hora certa para acabar.

SERVIÇO:

Serpentário Brewery convida Boteco do João

Quando: sábado (14/09), a partir das 13h.

Onde: Cervejaria Serpentário. Rua Pedro Botti, 48, Bairro Consolação, Vitória.

Ingresso: R$ 45 por pessoa (feijoada e couvert inclusos, bebidas à parte).

Atração musical: Anisette Brasilidades Musicais (samba de raiz).