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Doçura

Aprenda a preparar torta musse de maracujá com marshmallow

Tá a fim de uma inspiração para a sobremesa? Fique de olho nesta receita de torta doce, que rende 15 fatias e fica pronta em menos de 1 hora

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 16:42
Torta musse de maracujá com marshmallow Crédito: Adria/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 colher (chá) de amido de milho
  • 3 xícaras (chá) de creme de leite
  • 8 ovos
  • 3 maracujás
  • 1 embalagem de biscoito Maizena
  • 1 ½ envelope de gelatina sem sabor
  • 312g de açúcar
  • 1 ½ xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente
  • 1 embalagem de biscoito Tortinhas Chocolate 

MODO DE PREPARO:

Massa: leve ao processador o biscoito Maizena e bata até obter uma farofa. Despeje em uma tigela funda, junte 1 ½ xícara (chá) de margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo de uma forma desmontável (com 27 cm de diâmetro) e leve ao forno médio (180°C) por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a dourar. Reserve.
Musse: bata no liquidificador a polpa de 2 maracujás com ½ xícara (chá) de água quente, passe pela peneira e reserve. Leve à batedeira 8 gemas, 8 colheres (sopa) de açúcar e bata até formar um creme. Dissolva 1 ½ envelope de gelatina sem sabor em 8 colheres (sopa) de água fria, leve ao banho-maria ou micro-ondas e deixe aquecer sem ferver. 
Em uma tigela média, junte o creme, o suco de maracujá, a gelatina dissolvida e mexa até envolver bem. Leve à batedeira 4 claras e bata até o ponto de neve. Acrescente às claras em neve ao creme de maracujá e mexa delicadamente para deixar a musse bem fofa. Despeje a musse sobre a massa e leve à geladeira por 2 horas.
Marshmallow: em uma panela pequena, coloque 1 xícara (chá) de açúcar, ½ xícara (chá) de água e deixe ferver sem mexer até obter uma calda em ponto de fio. Leve à batedeira 4 claras e bata até o ponto de neve bem firme. Sem desligar a batedeira, junte a calda em fio e bata até formar picos e reserve.
Calda de maracujá: em uma panela pequena, junte a polpa de 1 maracujá com as sementes, 3 colheres (sopa) de açúcar, 1 colher (chá) de amido de milho e  ½ xícara (chá) de água, deixando cozinhar por 3 minutos. Deixe esfriar e reserve. No momento de servir, desinforme a torta sobre um prato raso, cubra com marshmallow, espalhe por cima a calda de maracujá, decore a lateral com biscoitos recheados e sirva a seguir.

Rendimento:

15 fatias

Tempo:

40 minutos

Complexidade:

Média

Fonte: Adria.

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