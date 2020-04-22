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Litoral Sul

Anchieta vai promover festival gastronômico por delivery

Inscrições para estabelecimentos participarem do 1º Festival Delivery Gastronômico #comer&beber #emcasa começa nesta sexta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 18:41

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 18:41

Poderão participar do evento todos os estabelecimentos de Anchieta
Inscrições para o festival começam nesta sexta-feira (24)  Crédito: Renan Alves
Para fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, promove a partir de maio o 1º Festival Delivery Gastronômico #comer&beber #emcasa. As inscrições dos restaurantes interessados em participar começam nesta sexta-feira (24).
Segundo a Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo do município, poderão fazer parte do evento todos os estabelecimentos situados em qualquer localidade dentro do território do município: restaurantes, padarias, lanchonetes, bares, docerias, sorveterias e similares.
Poderão participar do evento todos os estabelecimentos de Anchieta
Poderão participar do evento todos os estabelecimentos gastronômicos de Anchieta Crédito: Renan Alves
O objetivo do evento é garantir emprego e renda para o setor, além de valorizar ainda mais a gastronomia anchietense que vem se destacando no cenário turístico.Muitos estabelecimentos já estão fazendo este tipo de serviço, mas é preciso uma divulgação mais abrangente, com um direcionamento voltado para a força da gastronomia existente em Anchieta, afirma a secretária de Turismo, Rozinere Bernardi.
Os restaurantes devem se inscrever entre os dias 24 de abril e 3 de maio, enviando por e-mail as documentações solicitadas no edital. Os interessados devem baixar e ler o edital no site da prefeitura e depois realizar a inscrição, que irá ocorrer de forma eletrônica.
Para dúvidas e esclarecimentos, é possível entrar em contato pelo Whatsapp (28) 99908-3847, das 9h às 17h, de segunda a sexta, ou pelo e-mail [email protected]. O evento tem previsão de término em 30 de setembro, com possibilidade de prorrogação.

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