Anchieta vai promover festival gastronômico por delivery

Inscrições para o festival começam nesta sexta-feira (24) Crédito: Renan Alves

Para fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus , a prefeitura de Anchieta , no Litoral Sul do Estado, promove a partir de maio o 1º Festival Delivery Gastronômico #comer&beber #emcasa. As inscrições dos restaurantes interessados em participar começam nesta sexta-feira (24).

Segundo a Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo do município, poderão fazer parte do evento todos os estabelecimentos situados em qualquer localidade dentro do território do município: restaurantes, padarias, lanchonetes, bares, docerias, sorveterias e similares.

Poderão participar do evento todos os estabelecimentos gastronômicos de Anchieta Crédito: Renan Alves

O objetivo do evento é garantir emprego e renda para o setor, além de valorizar ainda mais a gastronomia anchietense que vem se destacando no cenário turístico.Muitos estabelecimentos já estão fazendo este tipo de serviço, mas é preciso uma divulgação mais abrangente, com um direcionamento voltado para a força da gastronomia existente em Anchieta, afirma a secretária de Turismo, Rozinere Bernardi.

Os restaurantes devem se inscrever entre os dias 24 de abril e 3 de maio, enviando por e-mail as documentações solicitadas no edital. Os interessados devem baixar e ler o edital no site da prefeitura e depois realizar a inscrição, que irá ocorrer de forma eletrônica.