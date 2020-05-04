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Começa em maio

Anchieta prorroga inscrições para festival gastronômico

1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta #comer&beber #emcasa vai reunir restaurantes, bares, lanchonetes e similares exclusivamente com entregas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 16:01

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 16:01

Rolinhos à São José de Anchieta do Restaurante Batelão.
Crédito: Renan Alves/Divulgação
O prazo para que restaurantes, bares e lanchonetes de Anchieta se inscrevam no 1º Festival Delivery Gastronômico #comer&beber #emcasa foi prorrogada até o dia 15 de maio. O evento, organizado pela prefeitura do município tem o objetivo de fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia de Covid-19. 
Segundo a secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta, que realiza o festival, os interessados devem baixar e ler o edital (clique aqui para fazer o download) e realizar a inscrição até as 23h59 do dia 15/05 enviando a documentação necessária para o e-mail: [email protected]

DELIVERY

Poderão participar do evento todos os estabelecimentos localizados dentro do território do município e que atuem como restaurante, padaria, lanchonete, bar, doceria, sorveteria e similares. O 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta está previsto para começar neste mês, exclusivamente no formato de delivery, com previsão de término em 30 de setembro. 

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