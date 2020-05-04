Anchieta prorroga inscrições para festival gastronômico

O prazo para que restaurantes, bares e lanchonetes de Anchieta se inscrevam no 1º Festival Delivery Gastronômico #comer&beber #emcasa foi prorrogada até o dia 15 de maio. O evento, organizado pela prefeitura do município tem o objetivo de fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia de Covid-19.
Segundo a secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo de Anchieta, que realiza o festival, os interessados devem baixar e ler o edital (clique aqui para fazer o download) e realizar a inscrição até as 23h59 do dia 15/05 enviando a documentação necessária para o e-mail: [email protected].
DELIVERY
Poderão participar do evento todos os estabelecimentos localizados dentro do território do município e que atuem como restaurante, padaria, lanchonete, bar, doceria, sorveteria e similares. O 1º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta está previsto para começar neste mês, exclusivamente no formato de delivery, com previsão de término em 30 de setembro.