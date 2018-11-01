20 hamburguerias e 40 hambúrgueres inéditos em festival

Não é de hoje que os capixabas já notaram que os hambúrgueres se tornaram uma febre gastronômica pelas bandas de cá. Para confirmar a ideia de vez, o festival Burger Cult chega à terceira edição, com 40 sandubas inéditos em cartaz nas hamburguerias da Grande Vitória. O evento começa na próxima segunda-feira, dia 5 de novembro, e segue até o dia 18 deste mês.
No total, 20 hamburguerias toparam participar do festival. Três delas têm mais de uma unidade, sendo, então, 26 endereços ao todo.
Cada casa foi desafiada a criar duas receitas especiais para o evento gastronômico: uma opção que se encaixasse no preço fixo de R$ 19,90, com a intenção de democratizar a gastronomia, e outra opção com preço a critério da própria hamburgueria.
Nove casas participam pela primeira vez do Burger Cult: Bakana Brasil, Burger & Fries, Cadillacs Burger Beer, Charlie Brown Burger, Cuñas Burger, Hamburgot, Huntys Hamburgueria, Mad Rocks e Onburg Hamburgueria.
Desta vez, a Capital sai na frente, com dez endereços participantes. Já Vila Velha tem nove hamburguerias no evento, contra quatro de Cariacica e três na Serra.
Na Huntys, em Bento Ferreira, Vitória, a opção mais acessível é o Caçador Colorado, e vai à mesa com hambúrguer de 150g, queijo cheddar, cebola empanada e maionese feita com molho barbecue. O comandante da casa, chef Guilherme Real, também criou o Caçador Dijon, mais farto: hambúrguer de 150g, queijo brie, bacon, cebola caramelizada, rúcula, batata palha da casa e maionese de mostarda dijon.
A Bakana Brasil, em Cariacica, apostou na combinação entre o doce e o salgado com o Romeu & Julieta, servido com disco de carne de 160g, queijo Minas, tiras de bacon, goiabada, onions e mix de queijos no pão australiano. Quem também seguiu a tendência foi o Capixabão, na mesma cidade, que lançou o BBQ Special, com 160g de carne, linguiça caseira, farofa de bacon, queijo brie, chutney de manga e bacon crocante.
No Chefs Burger, é o queijo canastra que surge empanado no The Boss, que ainda tem dobro de muçarela, alface e tomate.
Confira os cardápios
BAKANA BRASIL
Opções: Romeu & Julieta (R$ 19,90): blend de 160g defumado, queijo minas derretido, tiras de bacon, goiabada, onions e mix de queijos finos no pão australiano. Capixaba No Rock (R$ 23): blend 160g defumado, queijo cheddar derretido, costela desfiada no barbecue e banana chips pão brioche.
Serviço: Diariamente, das 18h às 23h30. Av. Jerusalém, 43, Vila Palestina, Cariacica. (27) 99809-4900.
BURGER & FRIES
Opções: Va Bene (R$ 19,90): pão da casa, blend 180g, queijo prato, molho de tomate caseiro e orégano. Smash King (R$ 27): pão da casa, smash blend em dobro, queijo cheddar em dobro, bacon crocante e molho barbecue à base de cachaça.
Serviço: Terça a domingo, das 18h30 às 22h30. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 440, Loja 1, Jardim da Penha. (27) 99500-8014.
CADILLACS BURGER BEER
Opções: Charger 66 (R$ 19): pão brioche, blend 150g, queijo canastra, bacon, cream cheese, onion rings, alface e tomate. Acompanha batatas fritas. Dodge Viper (R$ 29): pão brioche, blend 200g, queijo provolone empanado, banana nanica grelhada, delicioso estrogonofe de bacon crocante, cebola salteada em manteiga de ervas, alface e tomate.
Serviço: Terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Rua Jorge Rizk, 167, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 3535-3533.
CAPIXABÃO BURGER
Opções: Smash Onion (R$ 19,90): dois hambúrgueres de 100g (blend da casa em formato smash), cebola, queijo cheddar, bacon crocante, couve crispy e pão especial. BBQ Special (R$ 24,90): burger 160g, linguiça caseira, farofa de bacon, queijo brie, chutney de manga, bacon crocante e pão especial.
Serviço: De quarta-feira a segunda, das 18h às 23h30 (fecha terça). Av. Getúlio Vargas, 77, Campo Grande, Cariacica. (27) 3091-3048.
CHARLIE BROWN BURGER
Opções: Best Pig (R$ 19,90): blend de pernil e lombo (160g), cream cheese, lascas de bacon, cebola crispy, barbecue e maionese da casa no pão brioche. Acompanha batatas fritas. Charlie Hump Steak (R$ 27,90): pão brioche, burguer de costela 160g, cupim desfiado ao molho barbecue, cebola crispy, cream cheese, cebola roxa, picles de pepino e maionese da casa. Acompanha batatas fritas.
Serviço: Terça a domingo, das 18h às 23h. Rua Silvino Grecco, 800, loja 07, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4887.
CHEFS BURGER
Opções: O Retorno de Jack (R$ 19,90): burger, queijo canastra, costela desfiada, barbecue de Jack Daniels feito na casa e pão brioche acompanhado de fritas ou onions. The Boss (R$ 26,90): burger, dobro de muçarela, queijo canastra empanado, alface e tomate acompanhado de fritas ou onions.
Serviço: Terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Rua Humberto Pereira, 496, Lj 02, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3020-8656.
COMARELLA BURGER
Opções: Crunchy Burger (R$ 19,90): pão brioche, blend 160g, queijo muçarela, bacon em cubos, banana frita, maionese de bacon e um pastel recheado com carne de costela e mix de queijos. Smoked Cheese Burger (R$ 25): dois burgers smash de 100g, queijos cheddar e prato, bacon em tiras, super cheese stick e maionese defumada.
Serviço: Terça a domingo das 18h às 23h30. Rua Santa Terezinha, 848, Glória, Vila Velha. (27) 3340-5600.
CUÑAS BURGER
Opções: Cuñas Crispy (R$ 19,90): pão brioche, maionese da casa, blend 150g, muçarela, muçarela frita crocante, bacon, cebola crispy, alface e tomate. Cuñas Chicken (R$ 19): pão brioche, maionese da casa, frango 150g crocante, banana frita, cream bacon, alface, tomate e cebola roxa.
Serviço: Diariamente, das 18h30 às 23h. Rua Jasmim, 249, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 99925-4159.
DOM & SANCHO
Opções: Clavileño (R$ 19,90): hambúrguer de frango empanado, queijo prato, alface e tomate, pão de brioche. Quixote (R$ 23,90): hambúrguer bovino, cebola empanada, creme de cheddar, bacon e molho barbecue no pão de brioche.
Serviço: De quarta a segunda, das 18h às 23h (fecha na terça). Rua Agenor Amaro dos Santos, 785, Loja 5, Jardim Camburi (próximo ao Bar Abertura). (27) 2142-9737.
FOODIES BURGER
Opções: C&B Burger (R$ 19,90): pão, burger de Angus (blend da casa), cheddar, calabresa e banana da terra na chapa, cebola grelhada e maionese caseira. Picanha Crispy Burger (R$ 27,50): pão, burger de picanha de Angus, queijo gouda, cebola crispy, fatias de bacon crocantes e maionese especial.
Serviço: Terça, quarta, quinta e domingo, das 18h às 23h30. Sexta e sábado, das 18h às 0h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630 (Rua da Lama), Jardim da Penha, Vitória. As unidades de Jardim Camburi e da Praia do Canto também participam. (27) 3207-5200.
GOL BURGER
Opções: Gabigol (R$ 19,90): hambúrguer de porco de 150g, queijo Minas, bacon, barcecue de goiabada e picles de cebola. Hazard (R$ 37,90): burger de 150g, queijo emmenthal, bacon, cogumelos grelhados, creme de alho poró e trufa no pão de hambúrguer.
Serviço: Terça a quinta e domingo, das 18h às 23h. Sexta e sábado, das 18h às 23h30. Rua Quinze de Novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348.
HAMBURGOT
Opções: Mamma mia! (R$ 19,90): pão francês, dois blends artesanais de 150g, creme de queijos, tomates grelhados no azeite e folhas de manjericão frescas. Vinagretchen (R$ 24): pão francês, blend artesanal 150g, linguiça de pernil fina grelhada, requeijão cremoso, molho vinagrete e farofa de pão de alho.
Serviço: Quarta a domingo, das 18h30 às 22h30. Rua Dom Pedro II, 121, Centro, Serra. (27) 99921-9572.
HUNTY'S HAMBURGUERIA
Opções: Caçador Colorado (R$ 19,90): hambúrguer de 150g, queijo cheddar, cebola empanada e maionese de barbecue. Caçador Dijon (R$ 27,90): hambúrguer de 150g, queijo brie, bacon, cebola caramelizada, rúcula, batata palha da casa e maionese de mostarda Dijon.
Serviço: Terça a quinta, das 18h às 22h30. Sexta a domingo, das 18h às 23h. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3029-2108.
MAD ROCKS
Opções: Mad Slash (R$ 19,90): burger de carne, salada, queijo branco flambado, banana, ovo, cebola crispy e ketchup de goiaba. Mad Mercury (R$ 25): burger de frango empanado com recheio de queijo branco, picles, cebola crispy e molho Billy Jack.
Serviço: Segunda a quarta, das 17h30 às 0h. Quinta, das 17h30 à 1h30. Sexta a domingo, das 17h30 às 2h30. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. (27) 99793-3349.
MELT HAMBURGUERIA
Opções: Cheddar Cult (R$ 19,90): burger 150g, queijo cheddar, bacon em lâminas, alface, tomate, cebola roxa e barbecue. Double Crispy Cheddar (R$ 29,90): duas carnes de 100g cada, molho cheddar, cheddar em fatia, bacon em lâmina, batata palha caseira, alface e tomate.
Serviço: Terça a domingo, das 18h às 23h. Rua Afonso Cláudio, 259, loja 04, Praia do Canto, Vitória. Também na Rua Inácio Higino, 277, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3137-2604.
ONBURG HAMBURGUERIA
Opções: Onbrie (R$ 19,90): pão, cebola roxa, alface, tomate, blend de 160g recheado com queijo brie, refogado de cogumelo, bacon e ovo. Onraclette ($ 38,90): pão, blend de 160g, bacon, alface, tomate, cebola e queijo raclette. Acompanhado de batata frita e tiras de frango crocante.
Serviço: Quarta a segunda, das 18h às 23h30 (fecha na terça). Av. Hugo Musso, 1333, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-0205.
RICK'S BURGER
Opções: Hot Ricks Burger (R$ 19,90): burger de 150g (blend da casa), burger de linguiça 100g, queijo coalho grelhado, bacon crocante, queijo muçarela, geleia de pimenta biquinho, queijo cremily, ovo frito, banana frita, crispy de couve e pão especial de pimenta calabresa. Cult Monster Burger (R$ 23,90): três burgers de 150g cada, triplo de queijo muçarela, bacon crocante, calabresa grelhada, provolone, cebola roxa, alface, tomate e pão especial da casa.
Serviço: Shoppings: segunda a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 13h às 21h. Soteco: terça a domingo, das 18h às 23h. Av. Ministro Salgado Filho, 1672, Soteco, Vila Velha. Também nos shoppings Moxuara, Praia da Costa e Mestre Álvaro.
ROUTES BURGER & BEER
Opções: Rosti Burger Bacon (R$ 19,90): pão exclusivo da casa, burger de 160g, queijo prato, batata rosti recheada com queijos parmesão e provolone, calabresa e bacon. Caieiras Burger (R$ 34): pão especial, burger de torta capixaba, cebola roxa, molho de camarão, acompanha maionese de pimenta biquinho.
Serviço: Diariamente, das 18h à 0h. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 1045, Loja 01, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399.
URBANOS BURGERS
Opções: Double Smash Fried Onion (R$ 19,90): dois smash burger, queijo, cebolas na chapa e picles da casa. Sweet Jalapeño (R$ 25): burger de 150g, queijo gorgonzola, cebola caramelizada, bacon e jalapeño.
Serviço: Terça a quinta e domingo, das 19h às 23h. Sexta e sábado, das 19h às 23h30. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384.
WOOD
Opções: WOOD Pumpkin (R$ 19): pão brioche, creme de abóbora com carne seca, banana frita, carne Wood 150g, queijo Minas e bacon. WOOD Honey Bomb (R$ 26): pão de gergelim, molho Wood mostarda e mel, tomate, carne Wood 150g, queijo prato, pulled pork de costela envolvido por finas fatias de bacon de costela, e cebola crispy.
Serviço: Terça a domingo, das 19h às 23h30. Av. Jerusalém, 53, Vila Palestina, Cariacica. (27) 99708-3976.