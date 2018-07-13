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Zilu explica a seguidor motivo de ainda usar o sobrenome Camargo

'Vamos desapegar desse detalhe e vida que segue', respondeu

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 01:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 01:54
Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
Zilu Camargo usou seu perfil no Instagram para responder a um fã o motivo pelo qual ainda usa o sobrenome de seu ex-marido, o sertanejo Zezé Di Camargo.
"Eu uso o Camargo porque meus filhos são Camargo, meus netos são Camargo e na história da minha vida tem Camargo! Não sei porque as pessoas se incomodam tanto com isso...", respondeu.
Em seguida, concluiu: "Se faz parte do meu livro chamado 'Vida', por que arrancar essa página? A história ficaria incompleta! Vamos desapegar desse detalhe e vida que segue...".
Zilu ainda mostrou irritação a respeito do tema da maior parte dos questionamentos que recebeu: "As pessoas perguntam mais do passado do que do presente... Pessoal, quem vive de passado é museu".
Stories publicados por Zilu Camargo Crédito: Instagram | Reprodução

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