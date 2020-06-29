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Zilu Camargo exibe pernões com foto em lancha

Socialite ex de Zezé Di Camargo está curtindo temporada nos Estados Unidos e aproveitou o domingo (28) para exibir o shape nas redes sociais

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 08:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 08:57
A socialite Zilu Camargo
A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo aproveitou o sol de domingo (28) para curtir um passeio de lancha. A empresária surgiu plena com saída de banho que deixou à mostra seus pernões na web. A ex de Zezé Di Camargo está passando uma temporada nos Estados Unidos. 
"Gratidão a Deus pela semana abençoada que tivemos, e que ainda vamos ter!", escreveu a socialite, no post compartilhado nas redes sociais. 

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Os seguidores logo deixaram uma enxurrada de elogios na foto. "Linda como sempre", disse uma fã. Outro observou: "Que pernas, hein!". Uma internauta também escreveu: "Maravilhosa, Zilu, aproveita". 

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