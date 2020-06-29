Zilu Camargo exibe pernões com foto em lancha

Zilu Camargo aproveitou o sol de domingo (28) para curtir um passeio de lancha. A empresária surgiu plena com saída de banho que deixou à mostra seus pernões na web. A ex de Zezé Di Camargo está passando uma temporada nos Estados Unidos.
"Gratidão a Deus pela semana abençoada que tivemos, e que ainda vamos ter!", escreveu a socialite, no post compartilhado nas redes sociais.
Os seguidores logo deixaram uma enxurrada de elogios na foto. "Linda como sempre", disse uma fã. Outro observou: "Que pernas, hein!". Uma internauta também escreveu: "Maravilhosa, Zilu, aproveita".