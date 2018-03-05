Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
VIDA NOVA

Zilu Camargo assume namoro com fotógrafo

Ex de Zezé di Camargo publicou foto com o eleito nas redes sociais

Publicado em 05 de Março de 2018 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 16:51
Zilu assume namoro com o fotógrafo Marco Ruggiero Crédito: Instagram / Zilu Camargo
Zilu Camargo está amando. A ex-mulher de Zezé Di Camargo confirmou nas redes sociais, na noite deste domingo, que está namorando com o fotógrafo Marco Ruggiero. Segundo o jornal Extra, o rapaz é dono de um estúdio em São Paulo, produtor de TV, dona de um restaurante e tem uma filha pequena.
"Meu amor", escreveu Zilu na legenda em que aparece com o bonitão e mais três amigos em uma festa.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
O anuncio do namoro foi feito três meses após o fim do noivado de Zilu com Marco Antônio Telles, empresário do ramo do futebol.
Zilu assume namoro com o fotógrafo Marco Ruggiero Crédito: Instagram / Zilu Camargo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados