Zilu Camargo assume namoro com fotógrafo

Zilu Camargo está amando. A ex-mulher de Zezé Di Camargo confirmou nas redes sociais, na noite deste domingo, que está namorando com o fotógrafo Marco Ruggiero. Segundo o jornal Extra, o rapaz é dono de um estúdio em São Paulo, produtor de TV, dona de um restaurante e tem uma filha pequena.
"Meu amor", escreveu Zilu na legenda em que aparece com o bonitão e mais três amigos em uma festa.
O anuncio do namoro foi feito três meses após o fim do noivado de Zilu com Marco Antônio Telles, empresário do ramo do futebol.