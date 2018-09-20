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Bate rebate

Zezé rebate crítica de fã sobre ter traído Zilu com Graciele Lacerda

O cantor disse que está acostumado com 'esse mal amados'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 17:35

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 17:35

Zezé Di Camargo postou, recentemente, em seu Instagram, assumindo que há mais de dez anos se relaciona com Graciele Lacerda. Internautas e seguidores do cantor o acusam de ter traído a então mulher, Zilu Camargo, já que o romance com a capixaba só foi assumido em 2014, oficialmente, quando o sertanejo havia se separado da ex-esposa.
Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram
Em um vídeo compartilhando na rede social, Zezé está no carro deixando um motel com Graciele e afirma que os dois estão juntos há mais de dez anos. "Gente, dez anos ele era casado. Meu Deus! Uma mulher se passar por isso é muita baixaria", comentou uma seguidora, que foi respondida por Zezé: "Não fala o que não sabe. Você não vivia com a gente. E quem tinha que saber, sabe", rebateu Zezé.
Segundo o jornal Extra, no meio da discussão, uma internauta pediu para que o cantor não ligasse para os julgamentos e desejou felicidade a ele e a noiva Graciele. Em resposta, Zezé chamou os haters de "mal amados". "Tranquilo. Já me acostumei com esses mal amados. Dou um bloque e pronto", respondeu.

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