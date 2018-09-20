Zezé rebate crítica de fã sobre ter traído Zilu com Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo postou, recentemente, em seu Instagram, assumindo que há mais de dez anos se relaciona com Graciele Lacerda. Internautas e seguidores do cantor o acusam de ter traído a então mulher, Zilu Camargo, já que o romance com a capixaba só foi assumido em 2014, oficialmente, quando o sertanejo havia se separado da ex-esposa.
Em um vídeo compartilhando na rede social, Zezé está no carro deixando um motel com Graciele e afirma que os dois estão juntos há mais de dez anos. "Gente, dez anos ele era casado. Meu Deus! Uma mulher se passar por isso é muita baixaria", comentou uma seguidora, que foi respondida por Zezé: "Não fala o que não sabe. Você não vivia com a gente. E quem tinha que saber, sabe", rebateu Zezé.
Segundo o jornal Extra, no meio da discussão, uma internauta pediu para que o cantor não ligasse para os julgamentos e desejou felicidade a ele e a noiva Graciele. Em resposta, Zezé chamou os haters de "mal amados". "Tranquilo. Já me acostumei com esses mal amados. Dou um bloque e pronto", respondeu.