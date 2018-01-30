Zezé di Camargo fica preso durante enchente em Goiânia

O cantor Zezé di Camargo passou por um aperto na última segunda-feira, 29, quando o carro em que estava com amigos ficou preso em uma enchente durante as fortes chuvas que castigaram Goiânia (GO). Zezé fez um post no Instagram compartilhando com seus seguidores a situação inusitada.
Olha o que aconteceu aqui. Estamos numa BMW zero quilômetro e inundou em volta do nosso carro e nós estamos ilhados. O carro não vai nem para frente, nem para trás. Brincadeira, disse o cantor dentro do carro onde estava com mais três pessoas. Estou aqui em Goiânia e caiu um pé-dágua aqui, olha isso, olha onde está a água. Vai sair no jornal: motorista de BMW zero morre afogado. Olha a onda, está fazendo onda. Comecem a rezar por mim aí, pelo amor de Deus, brincou o cantor.
Em um vídeo posterior, Zezé aparece andando no meio da enchente com o seu tênis amarrado no pescoço após ser resgatado pelos bombeiros. Gente, não teve jeito não. O tênis, amarrei aqui. Olha lá atrás, tudo atolado. Olha meu amigo, que estava de gravata. Olá, Goiânia, é isso aí, Goiás. Olha o ponto do Transurb aqui, vamos pegar. Rapaz, meu cabelo, acabou. Quantos anos não venho a Goiânia, chego aqui e atolei. A chuva que caiu aqui, atola mesmo. Nós vamos embora, isso não segura a gente não, falou.
Em um último vídeo, o cantor apareceu com os bombeiros que fizeram o resgate e os agradeceu pela ajuda. "Turma que nos resgatou aqui da água. Afogado ninguém morre não! Se bem que eu sou baixinho, qualquer coisa me tampa", finalizou o relato.