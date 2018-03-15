Zezé Di Camargo e Luciano lançam aplicativo: 'Ficar perto dos fãs'

Um dia depois do, Zezé Di Camargo foi para São Paulo para participar de um compromisso profissional com Luciano. Os dois se reuniram para lançar um aplicativo voltado para seus admiradores com direito a um pocket show.

"Para nós, é muito importante ficar bem perto dos nossos fãs. E um aplicativo como esse nos dá todas as ferramentas necessárias para isso", declarou Zezé, na noite desta quarta-feira (14). "Nós estamos ficando moderno, né? Sou do tempo do telefone que disca", brincou.