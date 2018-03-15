Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novidade

Zezé Di Camargo e Luciano lançam aplicativo: 'Ficar perto dos fãs'

'Para nós, é muito importante ficar bem perto dos nossos fãs', declarou o pai de Wanessa

Publicado em 15 de Março de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 18:20
Zezé Di Camargo e Luciano Crédito: Divulgação
Um dia depois do encontro com a família em um evento em Goiás, Zezé Di Camargo foi para São Paulo para participar de um compromisso profissional com Luciano. Os dois se reuniram para lançar um aplicativo voltado para seus admiradores com direito a um pocket show. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
"Para nós, é muito importante ficar bem perto dos nossos fãs. E um aplicativo como esse nos dá todas as ferramentas necessárias para isso", declarou Zezé, na noite desta quarta-feira (14). "Nós estamos ficando moderno, né? Sou do tempo do telefone que disca", brincou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados