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FOLIA

Zeca e Gil bebem juntos na primeira noite do carnaval de São Paulo

Cantores se apresentaram no camarote Bar Brahma, na noite desta sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2018 às 13:07

Publicado em 10 de Fevereiro de 2018 às 13:07

Zeca Pagodinho e Gilberto Gil no Camarote Bar Brahma, durante desfile das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini/Divulgação
A primeira noite do Camarote Bar Brahma, em São Paulo, reuniu 5 mil foliões e diversas celebridades para assistir ao desfile das escolas de samba de São Paulo e a apresentação de Zeca Pagodinho e Gilberto Gil juntos no palco principal na noite abertura do Carnaval paulistano, na sexta-feira (9).
"Caetano já disse numa canção memorável: chuva, suor, e cerveja", comentou o cantor baiano se referindo à grande festa no Camarote Bar Brahma.
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Questionado sobre a homenagem da Vai-Vai no desfile que acontece neste sábado, na avenida, ele disse: "É uma gratidão muito grande a eles por essa homenagem. Eu vou estar dentro do desfile! A homenagem é a Vai-Vai se beneficiando dessa força que a música popular tem no País; a presença, o desenvolvimento e o fortalecimento de vários ícones, homens e mulheres, ligados ao Carnaval, à folia. No Rio, tem escola homenageando o Chacrinha, aqui tem escola homenageando Martinho da Vila", finalizou Gil.
E o local estava animado. Foram consumidas 13 mil unidades de garrafas de água e 6 toneladas de comida. O evento, que continua neste sábado, 10, e na próxima sexta, 16, no desfile das Campeãs, espera receber ainda mais 10 mil foliões.

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