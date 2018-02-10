Zeca e Gil bebem juntos na primeira noite do carnaval de São Paulo

Zeca Pagodinho e Gilberto Gil no Camarote Bar Brahma, durante desfile das escolas de samba de São Paulo Crédito: Leo Cavallini/Divulgação

A primeira noite do Camarote Bar Brahma, em São Paulo, reuniu 5 mil foliões e diversas celebridades para assistir ao desfile das escolas de samba de São Paulo e a apresentação de Zeca Pagodinho e Gilberto Gil juntos no palco principal na noite abertura do Carnaval paulistano, na sexta-feira (9).

"Caetano já disse numa canção memorável: chuva, suor, e cerveja", comentou o cantor baiano se referindo à grande festa no Camarote Bar Brahma.

Questionado sobre a homenagem da Vai-Vai no desfile que acontece neste sábado, na avenida, ele disse: "É uma gratidão muito grande a eles por essa homenagem. Eu vou estar dentro do desfile! A homenagem é a Vai-Vai se beneficiando dessa força que a música popular tem no País; a presença, o desenvolvimento e o fortalecimento de vários ícones, homens e mulheres, ligados ao Carnaval, à folia. No Rio, tem escola homenageando o Chacrinha, aqui tem escola homenageando Martinho da Vila", finalizou Gil.