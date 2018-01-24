Zeca Camargo é condenado a pagar R$60 mil em danos morais

O apresentador Zeca Camargo foi condenado a pagar R$60 mil de danos morais ao pai do cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em 2015 num acidente de carro. Após o incidente trágico, o jornalista publicou uma crônica num telejornal onde questionava a repercussão da morte e o tamanho da fama do músico. A família se sentiu ofendida com o texto do apresentador.
A sentença foi dada pela juíza Rozana Fernandes Camapum, da 17ª Vara Cívil de Goiânia, e publicada no "Diário de Justiça" de Goiás. Ele ainda pode recorrer.
Na época, além da família, diversos artistas sertanejos criticaram a postura do apresentador. Ao se desculpar pelá má repercussão de sua crônica, Zeca confundiu o nome do cantor com o do jogador português "Cristiano Ronaldo".