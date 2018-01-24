Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caso Cristiano Araújo

Zeca Camargo é condenado a pagar R$60 mil em danos morais

Cantor sertanejo morreu em acidente de carro em 2015

Publicado em 

24 jan 2018 às 13:58

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 13:58

Publicação do apresentar sobre o Convento da Penha Crédito: Reprodução / Instagram Zeca Camargo
O apresentador Zeca Camargo foi condenado a pagar R$60 mil de danos morais ao pai do cantor sertanejo Cristiano Araújo, morto em 2015 num acidente de carro. Após o incidente trágico, o jornalista publicou uma crônica num telejornal onde questionava a repercussão da morte e o tamanho da fama do músico. A família se sentiu ofendida com o texto do apresentador.
A sentença foi dada pela juíza Rozana Fernandes Camapum, da 17ª Vara Cívil de Goiânia, e publicada no "Diário de Justiça" de Goiás. Ele ainda pode recorrer.
Na época, além da família, diversos artistas sertanejos criticaram a postura do apresentador. Ao se desculpar pelá má repercussão de sua crônica, Zeca confundiu o nome do cantor com o do jogador português "Cristiano Ronaldo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas
Imagem de destaque
Como foi a prisão de major do ES e onde ele ficará detido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados