Zac Efron é internado às pressas durante gravação de reality

Zac Efron, 32, foi internado às pressas Crédito: zacefron/instagram

Folhapress - Zac Efron, 32, foi internado às pressas durante as gravações de seu reality show, "Killing Zac Efron" ("Matando Zac Efron"). Nele, o ator tem o desafio de sobreviver em uma ilha com poucos equipamentos e longe da civilização por 21 dias.

A experiência foi realmente perigosa. Ao longo da produção, o ator adquiriu uma infecção "tifóide ou bacteriana", segundo o jornal britânico The Sun.

Quando ele se sentiu mal, Efron estava gravando em Papua-Nova Guiné e foi levado de helicóptero para Queensland, na Austrália. Ele já foi atendido por uma equipe médica no voo.

Chegando ao St. Andrews War Memorial Hospital, ele recebeu um tratamento de emergência. A situação do ator é estável, mas ele deve ainda ficar uns dias em tratamento.