Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Papua-Nova Guiné

Zac Efron é internado às pressas durante gravação de reality

Em 'Killing Zac Efron' ('Matando Zac Efron'), o ator tem o desafio de sobreviver em uma ilha com poucos equipamentos e longe da civilização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2019 às 19:01

Publicado em 29 de Dezembro de 2019 às 19:01

Zac Efron, 32, foi internado às pressas Crédito: zacefron/instagram
Folhapress - Zac Efron, 32, foi internado às pressas durante as gravações de seu reality show, "Killing Zac Efron" ("Matando Zac Efron"). Nele, o ator tem o desafio de sobreviver em uma ilha com poucos equipamentos e longe da civilização por 21 dias.
A experiência foi realmente perigosa. Ao longo da produção, o ator adquiriu uma infecção "tifóide ou bacteriana", segundo o jornal britânico The Sun.
Quando ele se sentiu mal, Efron estava gravando em Papua-Nova Guiné e foi levado de helicóptero para Queensland, na Austrália. Ele já foi atendido por uma equipe médica no voo.
Chegando ao St. Andrews War Memorial Hospital, ele recebeu um tratamento de emergência. A situação do ator é estável, mas ele deve ainda ficar uns dias em tratamento. 
O reality deve estrear em abril de 2020, mas só nos Estados Unidos, por enquanto, pela plataforma de streaming Quibi. Segundo a produtora, Zac "irá se afundar nas selvas de uma ilha remota para gravar seu próprio nome na história da expedição".

Veja Também

Caio Castro e Grazi Massafera estão juntos em Pernambuco para o Ano-Novo

Mulher de Alok diz que cachorro está com ciúmes de gravidez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados