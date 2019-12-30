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Zac Efron agradece apoio dos fãs após internação de emergência

O ator voltou aos EUA e tranquilizou os fãs pelas redes sociais, após uma internação de emergência durante as gravações de seu reality show 'Killing Zac Efron', em Papua-Nova Guiné.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 11:06

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 11:06

Zac Efron foi internado às pressas após contrair uma infecção. Crédito: zacefron/instagram
 O ator Zac Efron, de 32 anos, usou suas redes sociais, na noite deste domingo (29), para tranquilizar seus fãs e agradecer pelo apoio, após uma internação de emergência durante as gravações de seu reality show "Killing Zac Efron" ("Matando Zac Efron"), que aconteciam em Papua-Nova Guiné. 
No post publicado em sua conta no Instagram, o ator afirmou que já está de volta aos Estados Unidos, onde passará a Virada de Ano com amigos e parentes: "Muito grato a todos. Fiquei doente em Papua-Nova Guiné, mas me recuperei rapidamente e terminei as incríveis três semanas no país. Obrigado por todo o amor e preocupação."
Efron contraiu uma infecção bacteriana um pouco antes do feriado de Natal, após uma sequência de filmagens de aventuras em Quibi. A situação progrediu e o artista teve que ser transportado para o hospital St. Andrews War Memorial, em Brisbane, na Austrália, onde foi tratado. 

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Zac Efron é internado às pressas durante gravação de reality

O reality deve estrear em abril de 2020, mas só nos Estados Unidos, por enquanto, pela plataforma de streaming Quibi. Segundo a produtora,  Zac "irá se afundar nas selvas de uma ilha remota para gravar seu próprio nome na história da expedição".

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