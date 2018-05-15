Yudi Tamashiro e Priscilla Alcântara voltam a trabalhar juntos

, ex-apresentadores do programa "Bom Dia & Cia.", estarão juntos em um novo trabalho, desta vez dedicado à carreira da agora cantora, que partiu para as músicas evangélicas.

Conhecido também pelos bons passos de dança, Yudi fez a coreografia do novo clipe de Priscilla. Ele, inclusive, foi o vencedor da segunda edição do "Dancing Brasil".

"Coreografia pronta, clipe já está rodando, vai ficar louco", disse Yudi no Instagram Stories. A gravação foi feita em um espaço aberto, com árvores e folhas secas, em Limeira, cidade do interior de São Paulo. O novo single da cantora, "Me Refez," tem lançamento previsto para junho.