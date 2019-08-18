Xuxa volta aos palcos em clima retrô, com direito a nave e paquitas

Xou da Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram

O retorno de Xuxa aos palcos, no último sábado (17), foi uma viagem ao passado para os fãs que cresceram nos anos 1980 e 1990.

Em clima de nostalgia, a eterna rainha dos baixinhos chegou no palco do Credicard Hall, em São Paulo, a bordo de uma nave, como fazia no programa "Xou da Xuxa" (Globo), que foi ao ar entre 1986 e 1992.

No Xuxa Xou, uma homenagem a si mesma e aos seus fãs "raiz", Xuxa cantou seus maiores sucessos, como "Ilariê", "Brincar de Índio", "Lua de Cristal" e "Tô de Bem com a Vida".

No palco, também marcaram presença as inesquecíveis paquitas, com seu uniforme de "soldadinho" vermelho e branco e pompons pulando no ar.

A apresentadora, que atualmente usa o cabelo raspado, colocou até apliques para lembrar suas tradicionais maria-chiquinhas louras.