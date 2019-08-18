Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retorno

Xuxa volta aos palcos em clima retrô, com direito a nave e paquitas

A apresentadora, que atualmente usa o cabelo raspado, colocou até apliques para lembrar suas tradicionais maria-chiquinhas louras

Publicado em 18 de Agosto de 2019 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2019 às 14:28
Xou da Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram
O retorno de Xuxa aos palcos, no último sábado (17), foi uma viagem ao passado para os fãs que cresceram nos anos 1980 e 1990.
Em clima de nostalgia, a eterna rainha dos baixinhos chegou no palco do Credicard Hall, em São Paulo, a bordo de uma nave, como fazia no programa "Xou da Xuxa" (Globo), que foi ao ar entre 1986 e 1992.
No Xuxa Xou, uma homenagem a si mesma e aos seus fãs "raiz", Xuxa cantou seus maiores sucessos, como "Ilariê", "Brincar de Índio", "Lua de Cristal" e "Tô de Bem com a Vida".
No palco, também marcaram presença as inesquecíveis paquitas, com seu uniforme de "soldadinho" vermelho e branco e pompons pulando no ar.
A apresentadora, que atualmente usa o cabelo raspado, colocou até apliques para lembrar suas tradicionais maria-chiquinhas louras.
Ombreiras, cocar e botas de cano alto brilhantes também complementaram os looks nostálgicos inspirados nos anos 1980.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados