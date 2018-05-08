Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dona Alda

Xuxa sobre sua mãe: 'Meu passarinho voou'

Dona Alda morreu nesta terça-feira (8), em casa

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 18:00
Xuxa Meneghel se pronunciou sobre a morte da mãe, Dona Alda, nas redes sociais nesta terça-feira (8). A apresentadora usou o Instagram para prestar sua homenagem. "Meu passarinho voou ... e vai pintar um lindo por de sol pra nos ... bgda a todos pelas orações", escreveu ela. Veja o post: 
Xuxa vinha compartilhando com o público o delicado estado de saúde da mãe, que sofria de Mal de Parkinson há pelo menos 10 anos e teve dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral) em 2016.
No último dia 3, a apresentadora pediu orações a todos. "Por favor... peço a vocês que tem muita fé que rezem por minha guerreira, minha Aldinha. Obrigada, que Deus dê em dobro a vocês."
> Leia mais notícias de Entretenimento
Tanto no Instagram como no Twitter, os fãs mostram solidariedade à Rainha dos Baixinhos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados