Xuxa sobre sua mãe: 'Meu passarinho voou'

sobre a morte da mãe, Dona Alda, nas redes sociais nesta terça-feira (8). A apresentadora usou o Instagram para prestar sua homenagem. "Meu passarinho voou ... e vai pintar um lindo por de sol pra nos ... bgda a todos pelas orações", escreveu ela. Veja o post: Xuxa Meneghel se pronunciou, nas redes sociais nesta terça-feira (8). A apresentadora usou o Instagram para prestar sua homenagem. "Meu passarinho voou ... e vai pintar um lindo por de sol pra nos ... bgda a todos pelas orações", escreveu ela.

Xuxa vinha compartilhando com o público o delicado estado de saúde da mãe, que sofria de Mal de Parkinson há pelo menos 10 anos e teve dois AVCs (Acidente Vascular Cerebral) em 2016.

No último dia 3, a apresentadora pediu orações a todos. "Por favor... peço a vocês que tem muita fé que rezem por minha guerreira, minha Aldinha. Obrigada, que Deus dê em dobro a vocês."