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Rainha que ajuda

Xuxa responde a fã que pediu ajuda para pagar cirurgia

Ela comentou em uma foto da rainha dos baixinhos que desenvolveu diplopia, condição conhecida como visão dupla, e falou como o problema a impossibilita de realizar as tarefas do dia-a-dia

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 12:10
Xuxa Crédito: Reprodução
Thiara Lorena está pedindo a ajuda dos internautas para juntar dinheiro suficiente para uma cirurgia que resolverá seu problema de saúde nos olhos e, no último domingo, 10, ela passou a contar com um importante aliado: seu apelo chamou a atenção de Xuxa Meneghel.
Ela comentou em uma foto da rainha dos baixinhos que desenvolveu diplopia, condição conhecida como visão dupla, e falou como o problema a impossibilita de realizar as tarefas do dia-a-dia.
"Sinto tonturas e fortes dores de cabeça constantemente. Parei de estudar e não posso trabalhar", disse. Ela também contou que a cirurgia para resolver o problema custa R$ 7 mil e que não tem como arcar com o custo, por isso está fazendo uma vaquinha online.
Para surpresa da menina, Xuxa notou o seu comentário e pediu a ela que informasse o número de sua conta bancária. "Eu agradeço de coração pelo apoio e por ter me respondido. Deus abençoe você e sua família", agradeceu Thiara.
Xuxa responde a menina que pediu ajuda para custear cirurgia Crédito: Reprodução/Instagram

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