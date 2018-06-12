Xuxa responde a fã que pediu ajuda para pagar cirurgia

Xuxa Crédito: Reprodução

Xuxa Meneghel. Thiara Lorena está pedindo a ajuda dos internautas para juntar dinheiro suficiente para uma cirurgia que resolverá seu problema de saúde nos olhos e, no último domingo, 10, ela passou a contar com um importante aliado: seu apelo chamou a atenção de

Ela comentou em uma foto da rainha dos baixinhos que desenvolveu diplopia, condição conhecida como visão dupla, e falou como o problema a impossibilita de realizar as tarefas do dia-a-dia.

"Sinto tonturas e fortes dores de cabeça constantemente. Parei de estudar e não posso trabalhar", disse. Ela também contou que a cirurgia para resolver o problema custa R$ 7 mil e que não tem como arcar com o custo, por isso está fazendo uma vaquinha online.

Para surpresa da menina, Xuxa notou o seu comentário e pediu a ela que informasse o número de sua conta bancária. "Eu agradeço de coração pelo apoio e por ter me respondido. Deus abençoe você e sua família", agradeceu Thiara.