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É O AMOR

Xuxa recebe declaração de amor de Junno Andrade

'Como te amo minha Xuxuca, escreveu o cantor nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 11:44

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 11:44

O aniversário de relacionamento será apenas em dezembro, mas Junno Andrade não consegue esconder a felicidade em estar ao lado de Xuxa. Eles estão juntos há seis anos.
No meio do ano, os dois fizeram tatuagens iguais, um código de barra com os números "1963", ano de nascimento de ambos. Na época, Xuxa publicou no Instagram dela: "Nossos destinos foram traçados na maternidade". Sempre que podem, a apresentadora e o namorado fazem juras de amor pelas redes sociais.
No perfil oficial no Instagram, Junno Andrade publicou uma foto em um momento íntimo do casal e declarou: "Como te amo minha Xuxuca...e todos os momentos ao seu lado", escreveu na legenda.
Junno Andrade é cantor e está na quarta temporada do Dancing Brasil, reality de dança na Record TV.

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