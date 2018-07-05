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"Corpo rejeita"

Xuxa passa por cirurgia de emergência para trocar silicone

Apresentadora também se recupera de uma lesão no pé

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 12:30
Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
Xuxa precisou se submeter a uma cirurgia de emergência em um hospital de São Paulo para trocar sua prótese de silicone. Em seu próprio perfil do Instagram, ela explicou para os fãs que o corpo rejeitou o material. 
De acordo com o jornal Extra, a assessoria da apresentadora informou que a cirurgia aconteceu no mês passado. "A prótese capsulou (quando o corpo rejeita o material). Ela já passou por isso outras vezes. Desta vez, ela fez um procedimento de maneira diferente para tentar evitar que o problema volte a acontecer. A Xuxa está seguindo as orientações médicas. Recentemente ele quebrou o pé, durante o ensaio do 'Dancing Brasil' e, por isso, ficou impedida de fazer alguns shows, mas já está bem melhor."
Xuxa passa por cirurgia de emergência para trocar silicone Crédito: Reprodução/Instagram
Xuxa passa por cirurgia de emergência para trocar silicone Crédito: Reprodução/Instagram

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