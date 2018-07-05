Xuxa passa por cirurgia de emergência para trocar silicone

Xuxa precisou se submeter a uma cirurgia de emergência em um hospital de São Paulo para trocar sua prótese de silicone. Em seu próprio perfil do Instagram, ela explicou para os fãs que o corpo rejeitou o material.

De acordo com o jornal Extra, a assessoria da apresentadora informou que a cirurgia aconteceu no mês passado. "A prótese capsulou (quando o corpo rejeita o material). Ela já passou por isso outras vezes. Desta vez, ela fez um procedimento de maneira diferente para tentar evitar que o problema volte a acontecer. A Xuxa está seguindo as orientações médicas. Recentemente ele quebrou o pé, durante o ensaio do 'Dancing Brasil' e, por isso, ficou impedida de fazer alguns shows, mas já está bem melhor."