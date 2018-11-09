Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
HOMENAGEM

Xuxa e paquitas da 1ª geração reproduzem foto realizada há quase 30 anos

Uma vez paquita, sempre paquita!, diz apresentadora

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 17:59
09/11/2018 - Xuxa e as paquitas da 1ª geração: Andréa Sorvetão, Ana Paula Pituxita, Andréa Veiga, Juliana Baroni, Luise de Mello, Roberta Richard, Mariana Richard, Roberta Cipriani, Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães Crédito: Instagram/@xuxamenegheloficial
Xuxa está vivendo uma semana nostálgica. Ela já havia se encontrado com a primeira geração de paquitas no domingo passado, dia 5. Na ocasião, Xuxa publicou no perfil oficial dela no Instagram uma imagem do reencontro: "Meu povo, olha quem tá aqui! Paquitas e periquitas forever!", escreveu na legenda.
Na quinta-feira, 8, a apresentadora de "Dancing Brasil", da Record TV, divulgou outra foto na qual aparece com as companheiras de palco nos anos 1990: Andréa Sorvetão, Ana Paula Pituxita, Andréa Veiga, Juliana Baroni, Luise de Mello, Roberta Richard, Mariana Richard, Roberta Cipriani, Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães.
"Uma vez paquita, sempre paquita! 1990 e novembro de 2018 respectivamente. Equipe X", escreveu Xuxa na legenda de outra foto, dos anos 90.
Muitos internautas se emocionaram com a publicação. Na foto antiga, houve uma "chuva" de comentários: "Que saudade, até lembro desse dia aí" e "que tempo bom que não volta mais" foram algumas das mensagens.
Será que Xuxa e as paquitas mudaram muito de 1990 para cá? Confira:
A sequência de fotos foi feita no último domingo, 5, e publicada no perfil de Xuxa nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas
Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados