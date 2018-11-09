Xuxa e paquitas da 1ª geração reproduzem foto realizada há quase 30 anos

09/11/2018 - Xuxa e as paquitas da 1ª geração: Andréa Sorvetão, Ana Paula Pituxita, Andréa Veiga, Juliana Baroni, Luise de Mello, Roberta Richard, Mariana Richard, Roberta Cipriani, Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães Crédito: Instagram/@xuxamenegheloficial

Xuxa está vivendo uma semana nostálgica. Ela já havia se encontrado com a primeira geração de paquitas no domingo passado, dia 5. Na ocasião, Xuxa publicou no perfil oficial dela no Instagram uma imagem do reencontro: "Meu povo, olha quem tá aqui! Paquitas e periquitas forever!", escreveu na legenda.

Na quinta-feira, 8, a apresentadora de "Dancing Brasil", da Record TV, divulgou outra foto na qual aparece com as companheiras de palco nos anos 1990: Andréa Sorvetão, Ana Paula Pituxita, Andréa Veiga, Juliana Baroni, Luise de Mello, Roberta Richard, Mariana Richard, Roberta Cipriani, Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães.

"Uma vez paquita, sempre paquita! 1990 e novembro de 2018 respectivamente. Equipe X", escreveu Xuxa na legenda de outra foto, dos anos 90.

Muitos internautas se emocionaram com a publicação. Na foto antiga, houve uma "chuva" de comentários: "Que saudade, até lembro desse dia aí" e "que tempo bom que não volta mais" foram algumas das mensagens.

Será que Xuxa e as paquitas mudaram muito de 1990 para cá? Confira: