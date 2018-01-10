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Dieta vegetariana

Xuxa e namorado avisam que se tornaram vegetarianos

É uma decisão muito difícil e corajosa, escreveu Junno Andrade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 15:51

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 15:51

A apresentadora Xuxa e seu namorado, Junno Andrade Crédito: Foto: instagram.com/xuxamenegheloficial
A apresentadora Xuxa Meneghel e o namorado e ator Junno Andrade decidiram mudar os hábitos alimentares e vão seguir a dieta vegetariana. Andrade contou sobre a mudança em uma publicação no Instagram: Uma vida mais saudável, onde nenhum coração terá que deixar de bater pra nos alimentar.
Ele publicou uma foto do prato do casal, que comeu um hambúrguer de grão de bico, arroz multi-grãos, salada e banana. Não haverá sangue, medo, dor e nem remorso em nossas refeições. Nos alimentaremos de amor e respeito aos animais, escreveu.
Já Xuxa não se pronunciou sobre a mudança nas redes sociais.
 

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