Xuxa e namorado avisam que se tornaram vegetarianos

A apresentadora Xuxa Meneghel e o namorado e ator Junno Andrade decidiram mudar os hábitos alimentares e vão seguir a dieta vegetariana. Andrade contou sobre a mudança em uma publicação no Instagram: Uma vida mais saudável, onde nenhum coração terá que deixar de bater pra nos alimentar.
Ele publicou uma foto do prato do casal, que comeu um hambúrguer de grão de bico, arroz multi-grãos, salada e banana. Não haverá sangue, medo, dor e nem remorso em nossas refeições. Nos alimentaremos de amor e respeito aos animais, escreveu.
Já Xuxa não se pronunciou sobre a mudança nas redes sociais.