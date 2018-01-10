Xuxa e namorado avisam que se tornaram vegetarianos

A apresentadora Xuxa e seu namorado, Junno Andrade Crédito: Foto: instagram.com/xuxamenegheloficial

A apresentadora Xuxa Meneghel e o namorado e ator Junno Andrade decidiram mudar os hábitos alimentares e vão seguir a dieta vegetariana. Andrade contou sobre a mudança em uma publicação no Instagram: Uma vida mais saudável, onde nenhum coração terá que deixar de bater pra nos alimentar.

Ele publicou uma foto do prato do casal, que comeu um hambúrguer de grão de bico, arroz multi-grãos, salada e banana. Não haverá sangue, medo, dor e nem remorso em nossas refeições. Nos alimentaremos de amor e respeito aos animais, escreveu.

Já Xuxa não se pronunciou sobre a mudança nas redes sociais.