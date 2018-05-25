Xuxa é condenada a mostrar documentos a ex-sócio que pede R$ 1 milhão

Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram

A coisa anda feia para o lado de Xuxa. Segundo o site TV e Famosos, do UOL, a apresentadora foi condenada pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio a apresentar contratos e documentos de

gestão da sua empresa a Luiz Claudio Moreira, que teve sociedade com a loira desfeita em 2016.

De acordo com a publicação, Luiz foi gestor da Xuxa Promoções e Produções Artísticas e cobra o recebimento de R$ 1 milhão, mais a receita dos contratos da empresa e 10% do capital das sociedades que exploraram as marcas "Casa X", "Espaçolaser" e "Totallaser". Entre os documentos solicitados pelo ex-sócio estão: relatório de auditoria financeira e contrato da ação publicitária da Renault e da turnê "Chá da Xuxa  Xuchá".