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JUSTIÇA

Xuxa é condenada a mostrar documentos a ex-sócio que pede R$ 1 milhão

Luiz Claudio Moreira foi gestor da Xuxa Promoções e Produções Artísticas

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 20:51
Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram
A coisa anda feia para o lado de Xuxa. Segundo o site TV e Famosos, do UOL, a apresentadora foi condenada pela 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio a apresentar contratos e documentos de
gestão da sua empresa a Luiz Claudio Moreira, que teve sociedade com a loira desfeita em 2016.
De acordo com a publicação, Luiz foi gestor da Xuxa Promoções e Produções Artísticas e cobra o recebimento de R$ 1 milhão, mais a receita dos contratos da empresa e 10% do capital das sociedades que exploraram as marcas "Casa X", "Espaçolaser" e "Totallaser". Entre os documentos solicitados pelo ex-sócio estão: relatório de auditoria financeira e contrato da ação publicitária da Renault e da turnê "Chá da Xuxa  Xuchá".
Procurada, a assessoria de imprensa de Xuxa disse que não comenta assuntos jurídicos. "O autor figurou como sócio do empreendimento e esta qualidade lhe assegura o direito a ter consigo os documentos relacionados na sentença, uma vez que deseja estar a par da situação da sociedade empresária, independentemente de vir a propor ou não a demanda de apuração de haveres", escreveu o desembargador José Acir Lessa Giordani, relator dos recursos apresentados pela empresa e pelo seu ex-sócio.

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