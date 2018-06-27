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COPA DA RÚSSIA

Xuxa comemora classificação da Argentina na Copa do Mundo 2018

Cantora postou foto com a bandeira do país sul-americano

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 15:53
Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram
Não foram somente nossos hermanos que comemoraram a vitória da seleção argentina na Copa do Mundo 2018 nesta terça-feira, 26: Xuxa postou uma foto em seu Instagram vibrando com a classificação do time para as oitavas de final da competição.
"Como eu amo minha Argentina. Meu pai, fiquei toda arrepiada. Meu Deus, que emoção", escreveu a cantora em uma foto sua jovem segurando a bandeira azul claro e branca. "Felicito todos os meus argentinos. Amo vocês!", parabenizou.
Não é a primeira vez que a 'rainha dos baixinhos' demonstrou seu apoio pela seleção argentina. Em uma entrevista ao jornal La Nación, em outubro de 2017, ela falou que torceu pelo país sul-americano na final da Copa do Mundo 2014. A competição foi realizada no Brasil e teve a Alemanha como campeã.

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