Xuxa comemora classificação da Argentina na Copa do Mundo 2018

Xuxa Crédito: Reprodução/Instagram

Não foram somente nossos hermanos que comemoraram a vitória da seleção argentina na Copa do Mundo 2018 nesta terça-feira, 26: Xuxa postou uma foto em seu Instagram vibrando com a classificação do time para as oitavas de final da competição.

"Como eu amo minha Argentina. Meu pai, fiquei toda arrepiada. Meu Deus, que emoção", escreveu a cantora em uma foto sua jovem segurando a bandeira azul claro e branca. "Felicito todos os meus argentinos. Amo vocês!", parabenizou.